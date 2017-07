Ceturtdienas vakarā, 27. jūlijā, ceļu satiksmes drošībai bīstamu skatu novērojis un video iemūžinājis Ronalds – policija ar netrafareto "Škoda" patruļmašīnu uz Kārļa Ulmaņa gatves virzienā uz Jūrmalu, visātrākajā – trešajā – joslā bija apturējusi motociklistu.

"Redzam klasisku idiotisma izpausmi no ceļu policijas puses – apstādināt transportlīdzekli trešajā joslā! Pabrauciet malā, lai neapdraudētu satiksmi! Viss beigsies ar to, ka kāds patruļmašīnai ietrieksies aizmugurē un vēl nogalinās to motociklistu, kurš viņiem ir priekšā," norāda Ronalds, kurš pats ir aktīvs motociklists.

Jāatzīmē, ka tieši šādā veidā Latvijā ir noticis neviens vien ceļu satiksmes negadījums, kad policija aptur transportlīdzekli tam neparedzētā vietā un citi autovadītāji to nepamana (sk. saistītos rakstus). Visdrošāk būtu bijis motociklistu informēt pa ruporu, lai tas nobrauc K. Ulmaņa gatves labajā malā un tad tur sastādīt protokolu.