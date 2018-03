Video: Pūrē apvidnieks nobrauc no šosejas un ceļu turpina pa aizsnigušo lauku

Latvija ir apvidus automobiļu zeme. Lai arī vairums ar no tiem ir "parketnieki", ar kuriem tā arī nekad no asfalta nenobrauc, tomēr ir arī tādi, kuri savu pilnpiedziņas spēkratu liek lietā pēc to nozīmes.