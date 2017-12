"Thor ET-One" kravas vilcējs ir uzbūvēts uz modificētas "Navistar" (bij. "International") kravas vilcēja šasijas. Kravas automobilim ir pastiprināti "Dana" tilti un kanādiešu firmas "TM4" elektromotori. Atkarībā no modifikācijas to kopējā jauda attīsta no 300 līdz 700 zirgspēkiem.

Kravas vilcējs, kurš bez atkārtotas akumulatoru uzlādes spēs nobraukt līdz 160 km distanci, maksās 150 tūkstošus ASV dolāru, ar 480 km rezervi – 250 tūkstošus dolārus. "Thor ET-One" ražošanā nonākšot 2019. gadā.

Abi "Thor Trucks" uzņēmuma īpašnieki ir 25 gadus veci. Viņiem nav pieredzes inženiertehnikā, tādēļ kravas vilcēja izstrādei tika piesaistīti "Navistar", BYD un "Faraday Future" bijušie darbinieki.



Savukārt "Tesla Motors" savu elektrisko kravas vilcēju "Tesla Semi" prezentēja pirms mēneša un tā sākuma cena ir 150 tūkstoši dolāru par modifikāciju, kura bez atkārtotas akumulatoru uzlādes spēj nobraukt 480 kilometru, bet 180 tūkstoš dolāru – par versiju ar 805 km rezervi. Arī "Tesla Semi" ražošanā nonāks tikai 2019. gadā.