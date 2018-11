'Aston Martin' parādījis sava pirmā apvidnieka 'DBX' prototipu

Amerikāņu tūninga kompānija "Speedkore" radījusi muskuļauto "Evolution", kas izskatās kā 1970. gada " Dodge Charger". Automobilis ir izgatavots pilnībā no nulles – tam ir unikāls rāmis un virsbūves paneļi no oglekļa šķiedras, bet kā spēka agregāts izmantots motors no īpaši jaudīgā "Dodge Challenger SRT Demon".