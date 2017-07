'Audi' prezentējis jauno 'A8' limuzīnu ar inovatīvām tehnoloģijām

"Audi A8" ir pirmais sērijveidā ražotais automobilis pasaulē, kas izstrādāts augsta līmeņa automatizētai braukšanai. Sākot ar 2018. gadu, zīmols pakāpeniski ieviesīs ražošanā autonomās braukšanas funkcijas, piemēram, stāvvietas, garāžas un sastrēgumu palīgsistēmas.

Stila noteicējs: ārējais dizains

"Audi A8" stils aizsāk jaunu "Audi" zīmola dizaina ēru. Priekšpuse ar plato priekšējo režģi un plūstošajām, muskuļotajām virsbūves līnijām simbolizē sportisku eleganci, izsmalcinātību un progresīvu statusu. Jaunais "A8" atspoguļo dizaina tendences, kas tika parādītas iepriekš demonstrētajā konceptautomobilī. 5,17 metrus garais luksusa klases sedans standarta versijā vai "A8 L" ar par 13 cm garāku garenbāzi nepaliek nepamanīts.

Foto: Publicitātes foto

"Audi" zīmols ir labi pazīstams ar sportisko raksturu, vieglo konstrukciju, kā arī "quattro" pastāvīgo pilnpiedziņu, un jaunais "A8" iemieso visas šīs vērtības. Sabalansētās proporcijas vienādi izceļ visus četrus riteņus. Muskuļotās līnijas virs riteņu arkām vizualizē "quattro" piedziņu. Raugoties no sāna, vertikālā priekšpuse kombinācijā ar nedaudz slīpo aizmuguri rada vizuālas dinamikas iespaidu. Flagmanis ir nekļūdīgi atpazīstams gan dienā, gan naktī, pateicoties unikālajiem "HD Matrix" priekšējiem LED lukturiem ar "Audi" lāzera tehnoloģiju, LED gaismas joslām un OLED tehnoloģijas aizmugurējiem lukturiem. Kad autovadītājs pienāk pie automobiļa vai dodas prom no tā, tie rada unikālas gaismas animācijas.

Komfortabli apartamenti: salons

Galvenā dizaina iezīme ir brīvība ar jaunu luksusa pieskaņu. Abi virsbūves varianti ir būtiski pieauguši garumā, salīdzinot ar iepriekšējo modeli. Aprīkojuma un materiālu klāsts ir ļoti plašs, katra detaļa izceļ kvalitāti − no sēdekļu perforācijas līdz elektriski atveramām un aizveramām ventilācijas atverēm.

Foto: Publicitātes foto

Visgreznākā sēdvieta jaunajā "Audi" flagmaņa modelī ir aizmugurējais sēdeklis labajā pusē − tam ir četras dažādas regulēšanas iespējas un kāju balsts. Pasažierim ir iespēja sasildīt pēdas un baudīt masāžu, ko nodrošina priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltnē iebūvēta ierīce ar maināmiem iestatījumiem. Jaunie galvas balsti sniedz vēl augstāku komforta līmeni. Aizmugurē sēdošie var kontrolēt arī tādas funkcijas kā apkārtējo apgaismojumu, jaunās "HD Matrix" lasīšanas gaismas un sēdekļu masāžas funkciju, kā arī veikt privātus tālruņa zvanus no atsevišķas vadības pults. Aizmugurējā sēdekļa tālvadības pults ar viedtālruņa izmēra OLED displeju ir izvietota vidējā roku balstā un ir izņemama.

Kontrole vienmēr pa rokai: vadības ierīces

Luksusa klases sedanam apzināti ieturēts minimāls dizains, tā arhitektūra ir skaidri veidota un horizontāli orientēta. Audi atsakās no iepriekšējā modeļa rotējošās spiedpogas un skārienpaliktņa. Uz instrumentu paneļa praktiski nav pogu un slēdžu – tā vidū izvietots 25,65 collu skārienekrāns, kas izslēgtā stāvoklī saplūst ar spīdīgo, melno ietvaru un nav redzams.

Vadītājs kontrolē informācijas un izklaides sistēmu, pieskaroties lielajam displejam. Viņa rīcībā ir arī otrs skārienekrāns, kas atrodas viduskonsolē, ar kura palīdzību iespējams kontrolēt gaisa kondicionēšanas un komforta funkcijas, kā arī ievadīt tekstu. Akustiskās un taustes reakcijas kombinācija kopā ar ierastām žestu komandām padara jauno MMI sistēmu ārkārtīgi drošu, intuitīvu un ērtu lietošanā.

Foto: Publicitātes foto

"A8" spēj arī sarunāties. Vadītājs var aktivizēt dažādas automobiļa funkcijas, izmantojot jaunu balss vadības sistēmu. Informācija par galamērķiem un medijiem ir pieejama uzreiz vai lejupielādējama no "mākoņa". "Audi" savienoto tehnoloģiju plašajā klāstā ietilpst arī ceļazīmju atpazīšana un brīdinājumi − inovatīvi "car-to-X" (no automobiļa uz X) pakalpojumi, kas izmanto "Audi" transportlīdzekļu pūļa intelektu.

Jauna funkcija ir arī optimizētā navigācija: tā mācās no iepriekš veiktā maršruta un piedāvā vadītājam gudrus meklēšanas ieteikumus. Kartē ir iekļauti arī detalizēti lielāko Eiropas pilsētu 3D modeļi.

Pasaules pirmizrāde: "Audi A8" ar autonomo braukšanu

Jaunais "A8" ir pirmais sērijveidā ražotais automobilis pasaulē, kas izstrādāts, paredzot augstā līmenī automatizētu braukšanu. "Audi" mākslīgā intelekta satiksmes sastrēgumu palīgsistēma pārņem vadību lēnā satiksmē, pārvietojoties ar ātrumu līdz 60 km/h uz šosejas, kur abas joslas atdala fiziska barjera. Sistēmu aktivizē ar viduskonsolē izvietoto mākslīgā intelekta (AI) pogu.

Satiksmes sastrēgumu palīgsistēma kontrolē braukšanas uzsākšanu, paātrināšanos, stūrēšanu un bremzēšanu. Vadītājam vairs nav nepieciešams nepārtraukti uzraudzīt automobili. Viņš var noņemt rokas no stūres un pievērsties citām aktivitātēm, piemēram, skatīties iebūvēto televizoru. Tiklīdz tiek sasniegti sistēmas darbības ierobežojumi, tā aicina vadītāju pārņemt braukšanu atpakaļ savās rokās.

Foto: Publicitātes foto

No tehniskā viedokļa satiksmes sastrēgumu palīgsistēma ir revolucionāra. Autonomās braukšanas laikā centrālais vadītāja atbalsta kontrolieris (zFAS) nepārtraukti monitorē apkārtnes attēlu, apvienojot sensoru datus. "Audi" ir pirmais autoražotājs, kas papildus radara sensoriem, priekšējai kamerai un ultraskaņas sensoriem izmanto lāzera skeneri. "Audi" mākslīgā intelekta sastrēgumu palīgsistēmas ieviešana nozīmē, ka katrā valstī būs jāprecizē normatīvie akti un jānosaka sistēmas lietošanas un izmēģināšanas noteikumi. Zīmola augstās kvalitātes standarti attiecas arī uz automatizēto braukšanu. Turklāt visā pasaulē būs nepieciešams izstrādāt apstiprinājuma procedūras. Šo iemeslu dēļ "Audi" satiksmes sastrēgumu palīgsistēmas sērijveida modeļos ieviesīs pakāpeniski.

"Audi" mākslīgā intelekta stāvvietas palīgsistēma un garāžas palīgsistēma automātiski novieto "A8" stāvvietā vai garāžā un izbrauc no tām vadītāja klātbūtnē. Vadītājam nav jāsēž automobilī, viņš var iedarbināt attiecīgo sistēmu no sava viedtālruņa, izmantojot jauno "myAudi" lietotni, kā arī sekot līdzi novietošanas manevram, turot nospiestu "Audi" mākslīgā intelekta pogu, kas ļauj redzēt ierīces ekrānā 360 grādu attēlu no automobiļa kamerām.

Jauna dimensija: balstiekārta

Pateicoties plašam inovāciju klāstam, balstiekārta ļauj pietuvoties fizikas likumu robežām. Viena no inovācijām ir dinamiskā visu riteņu stūrēšana, kas apvieno tiešu, sportisku vadāmību un auto stabilitāti. Priekšējo riteņu stūrēšanas leņķis mainās kopā ar ātrumu, bet aizmugurējie riteņi tiek pagriezti tajā pašā vai tiem pretējā virzienā atkarībā no braukšanas ātruma. Sporta diferenciālis nodrošina automobilim vēl dinamiskāku un precīzāku vadāmību. Tas aktīvi sadala griezes momentu starp aizmugurējiem riteņiem, papildinot "quattro" pastāvīgās pilnpiedziņas sistēmu, kas jaunajam "A8" ir iekļauta standarta aprīkojumā.

Otra jaunā tehnoloģija – "Audi" mākslīgā intelekta aktīvā balstiekārta − ir pilnībā aktīva balstiekārtas sistēma. Atkarībā no vadītāja vēlmēm un braukšanas situācijas tā spēj pacelt augstāk vai nolaist zemāk katru riteni atsevišķi, izmantojot elektropiedziņu. Šī elastība piešķir plašu braukšanas īpašību izvēli – no luksusa klases komforta līdz sportiskai dinamikai. Apvienojumā ar "pre sense 360°" automobilis vienā acumirklī tiek pacelts augstāk, ja pastāv sānu sadursmes risks, samazinot visu braucēju iespējamo ievainojumu risku.

Šī īpaši inovatīvā balstiekārtas sistēma izmanto enerģiju no 48 voltu elektrosistēmas. Tā pirmo reizi tiek izmantota kā galvenā elektrosistēma visās "A8" modeļa versijās. Kopā ar "A8" moderno pneimatisko balstiekārtu jaunā balstiekārtas koncepcija sniedz līdz šim nebijušu braukšanas pieredzi.

Daļējais hibrīds un "e-tron": piedziņa

Jaunais "A8" Latvijas tirgū nonāks ar diviem modernizētiem V6 turbodzinējiem: 3,0 TDI un 3,0 TFSI. Dīzeļdzinējs attīsta 286 ZS, savukārt benzīna versija – 340 ZS jaudu. Nedaudz vēlāk sekos divas astoņu cilindru versijas – 4,0 TDI ar 435 ZS un 4,0 TFSI ar 460 ZS jaudu. Visekskluzīvākā dzinēja versija ir W12 ar 6,0 litru tilpumu.

Visi pieci dzinēji darbojas kopā ar siksnas ģeneratoru - starteri, kas ir 48 voltu elektrosistēmas sirds. Šī daļējā hibrīda tehnoloģija (MHEV − daļējā hibrīda elektroautomobilis) ļauj automobilim ripot ar izslēgtu dzinēju un nemanāmi to atkārtoti iedarbināt. Tam ir arī pilnveidota "Start & Stop" funkcija un līdz 12 kW enerģijas reģenerācijas jauda. Šie pasākumi ļauj samazināt jau tā efektīvo dzinēju degvielas patēriņu par vēl 0,7 litriem uz 100 kilometriem reālos braukšanas apstākļos.

Vēlāk tiks piedāvāts "A8 L e-tron" ar jaudīgu no elektrotīkla uzlādējama hibrīda piedziņu. Tā 3,0 TFSI dzinējs un jaudīgais elektromotors kopā attīsta 449 ZS jaudu un 700 Nm griezes momentu. Litija-jonu akumulatora ietilpība ļauj nobraukt aptuveni 50 kilometrus elektriskā režīmā. Tai ir iespējama "Audi" bezvadu uzlāde. Garāžas grīdā iebūvēta platforma ar indukcijas palīdzību uzlādē automobilī esošo spoli ar 3,6 kW jaudu.

Jaunais "Audi A8" un "A8 L" tiek ražots Nekarsulmā un mūsu tirgū nonāks 2017. gada vēlā rudenī. "A8" bāzes modeļa cena Vācijas tirgū būs 90 600 eiro, savukārt "A8 L" pircējam izmaksās, sākot no 94 100 eiro.