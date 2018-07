Tāpat kā "Audi" augstākās klases modeļiem, arī "Q3" ir pilnībā digitāls vadības un ekrānu koncepts, plaši informācijas un izklaides sistēmas risinājumi, kā arī novatoriskas asistentu sistēmas. Šie elementi uzlabo komfortu, tāpat kā to nodrošina uzlabotā balstiekārta.

Pateicoties priekšējās radiatora restes astoņstūra dizainam, jaunais "Audi Q3" ir krietni sportiskāks. "Audi" piedāvā trīs priekšējo gaismu versijas, izmantojot "Matrix LED" tehnoloģiju, kur adaptīvās tālās gaismas ceļu izgaismo, rēķinoties ar citiem satiksmes dalībniekiem. Jaunā "Q3" modeļa kontūras guvušas savu iedvesmu no "Audi quattro" DNS un padara to vizuāli vēl platāku.

Robustas līnijas, trīsdimensionāli veidoti elementi – interjerā tiek turpinātas eksterjera dizaina izjūtas un tajā daudzos veidos atbalsojas zīmola lielizmēra modeļu elementi. Interjers saskan ar jauno vadības konceptu. Tās centrālais elements ir MMI skārienjūtīgais ekrāns ar glancēti melnu apdari. Kopā ar zem tā izvietoto komforta sistēmas vadību, tas ir izvērsts desmit grādu leņķī pret autovadītāju.

Salīdzinot ar tā priekšgājēju, jaunais "Audi Q3" ir pieaudzis gandrīz visos gabarītos. 4485 milimetrus garš, 1856 milimetrus plats un 1585 milimetrus augsts. Riteņu garenbāze, kas ir pagarināta par 77 milimetriem, nodrošina papildu ietilpību un daudzpusību. Aizmugurējos sēdekļus iespējams bīdīt uz priekšu un aizmuguri par 150 milimetriem. Atkarībā no aizmugurējo sēdekļu un atzveltņu pozīcijas, bagāžas nodalījuma ietilpība ir no 530 līdz 1525 litriem. Papildu komplektācijā pieejams arī elektrisks bagāžas nodalījuma vāks, ko iespējams atvērt un aizvērt arī ar kāju kustību.

"Q3" vadības un ekrānu koncepts ir ticis pilnībā pārveidots – "Audi" ir atteicies no analogā mērinstrumentu paneļa. Pat standarta komplektācijā pieejams digitāls panelis ar 10,25 collu ekrānu, ko autovadītājs kontrolē, izmantojot daudzfunkcionālo stūri. Augstākā līmeņa aprīkojumā ar "MMI Navigation Plus" "Audi" virtuālais vadītāja asistents piedāvā vairākas papildu funkcijas. Tāpat vadītāja rīcībā ir 10,1 collas liels skārienjūtīgais ekrāns. Intuitīvo pārvaldes konceptu ar tā skaidro izvēlnes struktūru papildina runas balss kontrole, kas saprot brīvi veidotu tekstu, uzdod jautājumus, ja nepieciešams, pieļauj labojumus un piedāvā izvēles iespējas.

"Audi Q3" augstākā līmeņa informācijas un izklaides sistēma piedāvā tādas pašas tehniskās funkcijas kā augstāku segmentu automobiļos. Tās datu pārraides modulis atbalsta "LTE Advanced" (4G+) standartu ar integrētu "Wi-Fi" piekļuves punktu pasažieru viedierīcēm. "Audi Connect" papildina navigācijas norādījumus ar tiešsaistes satiksmes informāciju, informāciju par stāvvietām un degvielas uzpildes stacijām, kas tiek uzrādīta tieši navigācijas kartē. "Audi Q3" izmanto "Swarm Intelligence" funkciju, lai prognozētu stāvvietu pieejamību ceļu malās, nodrošinātu informāciju par bīstamām vietām un pašreizējiem ātruma ierobežojumiem. "Audi Phone Box" savieno īpašnieka viedtelefonu ar automobiļa antenu un induktīvi uzlādē telefonu. "Bang & Olufsen" skaņas sistēma ar virtuālo skaņu nodrošina trīsdimensionālu audio skanējumu, izmantojot 15 skaļruņus.

Adaptīvā kruīza kontrole ir asistentu sistēmas centrālais elements. Tā apvieno "Adaptive Speed Assist", "Traffic Jam Assist" un "Active Lane Assist" sistēmu funkcijas. Tādējādi autovadītājam tiek nodrošināta lielāka kontrole, būtiski uzlabojot ērtības garos braucienos.

"Audi Q3" arī atvieglo manevrēšanu, pateicoties četrām 360 grādu kamerām. Tās lielajā ekrānā uzrāda SUV apkārtni, un autovadītājs var arī sekot līdzi manevriem, ko veic "Park Assist" sistēma, kas automātiski automašīnu pavada no stāvvietas līdz autovadītājam. Ja autovadītājs vēlas izbraukt no paralēlās stāvvietas vai šauras iebrauktuves, tiek aktivizēta "Cross Traffic Assist" sistēma. "Lane Change Warning" sistēma uzrauga automobiļa aklo zonu, ja sistēma konstatē transportlīdzekli, kas atrodas aklajā punktā vai ātri tuvojas no aizmugures, attiecīgajā ārējā atpakaļskata spogulī iedegas brīdinājuma signāls.

"Audi" jauno "Q3" piedāvās četrās dzinēja versijās – trīs benzīna dzinējus un vienu dīzeļdzinēju, kā jauda atkarībā no versijas ir 150 līdz 230 ZS. Bezceļos pastāvīgā "quattro" visu riteņu piedziņa nodrošina optimālu saķeri. Papildu aprīkojumā pieejamā "Hill Descent Control" sistēma, ko iespējams aktivizēt ar pogas nospiešanu, saglabā ātrumu stāvos nobraucienos.