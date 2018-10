"Audi R8" sirds ir tā V10 atmosfēriskais dzinējs. Klientiem būs iespēja izvēlēties vienu no diviem jaudas līmeņiem. Gandrīz identiska V10 dzinēja tehnoloģija ir veiksmīgi sevi pierādījusi sacīkšu trasēs "Audi R8 LMS GT3" un "Audi R8 LMS GT4" modeļos.

Ģēras (Ungārija) dzinēju rūpnīcā ražotais V10 dzinējs ir ļoti kompakts. Atsevišķs radiators kontrolē motoreļļas temperatūru, kamēr tā tiek padota no sausā kartera. Šis princips ir aizgūts no autosporta un ļauj uzstādīt dzinēju īpaši zemu, tā iegūstot zemāku smaguma centru. Sūkņa modulim ir vairākas sūknēšanas pakāpes, un tas nodrošina atbilstošu eļļošanu visos apstākļos, ieskaitot sānu paātrinājuma pārslodzi līdz 1,5 G.

5,2 litru V10 atmosfēriskais dzinējs tagad attīsta 570 zirgspēku jaudu (550 Nm), kas ir par 30 ZS (un 10 Nm) vairāk nekā līdz šim. Tas ļauj sportiskajam automobilim no vietas līdz 100 km/h paātrināties 3,4 sekundēs un maksimāli sasniegt 324 km/h.

Savukārt "performance" modifikācijā V10 motora jauda attīsta 620 ZS (+10 ZS), bet griezes moments – 580 Nm (+20 Nm). Rezultātā "Audi R8 performance" no vietas līdz 100 km/h paātrinās 3,1 sekundē un maksimāli sasniedz 331 km/h.

"Aptuveni 50 procenti kopīgu detaļu ar "Audi R8 LMS GT3" un pat vairāk nekā 60 procenti ar "Audi R8 LMS GT4" liecina, ka neviens cits automobilis nav tik ļoti pietuvināts autosportam kā "Audi R8"," norāda "Audi Sport GmbH" rīkotājdirektors Mihaels Jūliuss Rencs.

Veiktās balstiekārtas izmaiņas nodrošina vēl augstāku stabilitāti un precizitāti. Izmainīta ir gan izvēles aprīkojumā pieejamā dinamiskā stūrēšanas sistēma, gan elektromehāniskā stūres pastiprinātāja efektivitāte. Stūres reakcija un sajūta par to, kas notiek ar riteņiem, ir kļuvusi vēl precīzāka gan lielākā, gan mazākā ātrumā.

Atkarībā no izvēlētā dzinēja jau iepriekš zināmajiem "Audi drive select" režīmiem ar augstas veiktspējas režīmu ir pievienotas trīs papildu programmas: sausam laikam, lietum un sniegam. Tās pielāgo dinamiskos parametrus atkarībā no ceļa seguma saķeres koeficienta. Pateicoties pilnveidotajai elektroniskās stabilizācijas kontroles (ESC) sistēmai, vislabāk aprīkotā modeļa bremzēšanas ceļš no 100 km/h līdz nekustīgam stāvoklim ir samazinājies par 1,5 metriem, bet apstāšanās ceļš no 200 km/h – līdz pat pieciem metriem (atkarībā no vides apstākļiem).

Jaunais "Audi R8" standartā ir aprīkots ar 19 collu diskiem. Papildu aprīkojumā ir pieejami īpaši viegli pilnībā frēzēti diski ar dinamisku piecu V-veida spieķu dizainu un jaunām vasaras un sporta riepām, kas nodrošina vēl precīzāku vadāmību. Kā alternatīvu standarta tērauda bremžu diskiem "Audi" piedāvā keramiskos diskus. Papildu aprīkojumā tiek piedāvāts priekšējais stabilizators no oglekļa šķiedras polimēra (CFRP) un alumīnija, kas samazina svaru par aptuveni diviem kilogramiem.

Jauno "Audi R8" modeļu uzlabojumi manāmi arī vizuāli. Vienotajam radiatora režģim ir platāka un plakanāka forma. Lielās gaisa ieplūdes atveres veido platas joslas. Plakanās atveres dzinēja pārsegā atsauc atmiņā leģendāro "Audi Ur-quattro" modeli. Jaunais priekšējais spoileris ir kļuvis platāks – līdzīgi kā izteikti zemā gaisa atvere aizmugurē. Visi šie elementi izceļ "Audi R8" sportisko izskatu. Gaisa filtrs dzinēja nodalījumā atrodas zem jauna, trīsdaļīga pārsega, kas pēc izvēles var tikt izgatavots no plastmasas vai oglekļa šķiedras.

"Audi" klientiem būs iespēja izvēlēties kādu no trīs virsbūves apdares komplektiem, atkarībā no dzinēja varianta. Šie komplekti papildina priekšējo spoileri, sānu apdari un difuzoru ar dažādiem akcentiem. Pastāv arī iespēja izvēlēties "Audi" riņķus un emblēmas glancēti melnā krāsā. "Audi exclusive" klāsts piedāvā klientiem iespēju personalizēt daudzas sava "Audi R8" detaļas – kā no ārpuses, tā auto salonā.

Jaunie "Audi R8" modeļi dīleru salonos Vācijā un citās Eiropas valstīs ir gaidāmi 2019. gada pirmajā pusē.