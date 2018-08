Unikālā automobiļa vizuālo konceptu acīmredzami iedvesmojis vēja tunelis un sacīkšu trase, par ko liecina automašīnas dizaina līnijas. Savukārt tehniskais koncepts aizgūts, iedvesmojoties no "Audi" uzvarām Lemānas autosacīkstēs vairāku gadu garumā.

"Audi" automobiļus ar pilnībā elektrisku vai hibrīda piedziņu izstrādā jau kopš 80. gadu beigām. Pirmais automobilis, ar kuru tika piedāvāts iekšdedzes un elektriskā dzinēja apvienojums, bija "Audi Duo" 1997. gadā. Tam par pamatu tika izmantota "Audi A4 Avant" virsbūve.

Lai gan "Audi PB18 e-tron" ir saskatāma līdzība ar 2017. gada "Audi Aicon" – izteikti dizaina elementi, tostarp ieliekti sānu logi un paplašinātas riteņu arkas – tie ir ievērojami atšķirīgi dažādo konceptu dēļ. "Audi PB18 e-tron" radītāji šo automobili izstrādājuši straujai braukšanai gan pa sacīkšu trasi, gan uz ceļa. Dzinējspēks, laterālais paātrinājums, dinamika un nevainojamā ergonomika ir tikai dažas no automobiļa spēcīgajām specifikācijām.

"Audi PB18 e-tron" ir 4,53 metrus garš, 2 metrus plats un vien 1,15 metrus augsts. Riteņu bāze ir 2,7 metri. Automobilim ir 470 litru ietilpība, kas bagāžas nodalījumu padara ievērojami plašāku, nekā tas parasti novērojams sporta automobiļiem. "Audi PB18 e-tron" nepastāv sarežģītas autonomās braukšanas sistēmas un komforta elementi, kas palielinātu automašīnas svaru. Autovadītāja sēdeklis un kabīne ir sāniski pārvietojami tā, lai, braucot vienatnē, tie būtu pozicionējami interjera centrā, autovadītājam nodrošinot lielisku pārredzamību un radot izcili ērtus apstākļus braukšanai pa sacīkšu trasi.

"Audi PB18 e-tron" izmanto trīs jaudīgus elektriskos dzinējus – viens atrodas priekšpusē, divi aizmugurē. Aizmugurē esošie dzinēji nodrošina līdz pat 150 kW jaudu priekšējai asij un 450 kW jaudu aizmugurējai asij. Maksimālā jauda ir 500 kW, taču to īslaicīgi var palielināt līdz pat 570 kW (765 ZS). Automobilis spēj uzņemt ātrumu no vietas līdz 100 km/h nedaudz vairāk kā divās sekundēs, nodrošinot paātrinājumu, kas vien nedaudz atšķiras no pašreizējā LMP1 prototipa.

Braukšanas laikā "Audi PB18 e-tron" atgūst lielu iztērētās enerģijas apjomu – veicot mērenu bremzēšanu, par automašīnas gaitas palēnināšanu pilnībā atbild elektriskie dzinēji. Griezes momenta kontrole nodrošina maksimālu dinamiku un stabilitāti. Pateicoties tūlītējai elektrisko dzinēju reakcijai, šīs kontroles darbības ir zibenīgas.

Automobilis izstrādāts tā, lai varētu veikt uzlādi ar 800 voltu spriegumu, līdz ar to akumulatora pilnīgu uzlādi iespējams sasniegt aptuveni 15 minūtēs. Pilna uzlāde nodrošina iespēju mērot vairāk nekā 500 kilometru WLTP ciklā. "Audi PB18 e-tron" var nodrošināt arī bezvadu uzlādi, izmantojot indukciju ar "Audi Wireless Charging" (AWC) – uz zemes novietotu uzlādes paliktni ar iestrādātu spoli, kas pieslēdzams elektrības padevei.