Kompānija " AvtoVAZ " pārtrauks " Lada Priora" saimes modeļu ražošanu šāgada jūlijā. Tajā pašā laikā no konveijera noņems arī līdzšinējo "Kalina" un "Granta" modeļu ražošanu, kurus nomainīs modernizētā versija ar "Lada" jauno "X" dizainu, vēsta "Vedemosti" ar atsauci uz "Lada" dīlercentru vadības pārstāvjiem.

Ja "Lada Priora" ražošana tiek pārtraukta pilnībā, tad "Kalina" un "Granta" gadījumā uz konveijera to nomainīs modernizētās versijas. Pagaidām "AvtoVAZ" nav prezentējis minēto modeļu uzlabotās modifikācijas, tomēr Krievijas medijos ir publicētas aculiecinieku fotogrāfijas, kurās iemūžināta modernizētā "Granta" izmēģinājuma braucienos, bet ar virsbūves maskējošo ietērpu. Spriežot pēc šiem attēliem, modernizētā "Granta" iegūs jauna dizaina lukturus, buferus un radiatora dekoratīvo režģi, kas vizuāli līdzinās "Vesta" modelim.

Pēc provizoriskas informācijas, jaunās paaudzes "Lada Granta" modelis, kas sekos drīzumā ražošanā nonākošajai modernizētajai versijai, gaidāms 2021. gadā. Jaunās paaudzes "Granta" būs izstrādāta uz "Renault-Nissan" alianses "B0" platformas, kas pazīstama no "Dacia Logan" modeļa.

Atgādinām, ka "Lada Granta" tiek ražota no 2011. gada un ir pieejams sedana un liftbeka modifikācijā. Automobilis tiek komplektēts ar 1,6 litru benzīna dzinēju, kas atkarībā no versijas attīsta 87, 98 vai 106 zirgspēku jaudu. Savukārt "Sport" versijā tas attīsta jau 114 ZS. "Lada Granta" cena Krievijā ir no 410 tūkstošiem rubļu (5668 eiro).

Savukārt "Lada Priora" modelis tika ražots no 2007. gada, kas būtībā ir modernizēta "Lada 110" modeļa (ražošanā bija no 1995. līdz 2009. gadam) versija. "Lada Priora" tiešais pēctecis ir jau pāris gadus ražošanā esošā "Lada Vesta", kas izgatavota uz "Dacia Logan" platformas.