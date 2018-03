Autoražotājs detalizētāku informāciju par šī prototipa tehniskajiem risinājumiem pagaidām nav sniedzis. Tiek norādīts, ka daļa tā virsbūves paneļu izgatavoti no kompozītmateriāliem. Savukārt virsbūve ir krāsota hameleona tonī, kas atkarībā no apgaismojuma maina toni no zaļa līdz pelēkzilam.

Savukārt "BMW M8 Concept Gran Coupe" priekšējie lukturi ir ar dzelteniem starmešiem, kas ieturēti "M8 GTE" sacīkšu bolīda stilā. "BMW M8 GTE" piedalīsies Lemānas 24 stundu izturības sacīkstēs.

BMW prezentācijā uzsvēra, ka "M8 Concept Gran Coupe" nav četrdurvju kupeja, bet gan četrdurvju sportisks automobilis.

BMW 8. sērijas sērijveida modelis ražošanā nonāks nākamgad, tomēr tas tiks prezentēts vēl šī gada laikā.

BMW 8. sērija markas piedāvājumā aizstās līdzšinējo 6. sēriju, kuru tagad pārstāv "Gran Turismo" (GT) modelis, kas aizslāj līdzšinējo 5. sērijas GT.

Atgādinām, ka BMW 8. sērijas divdurvju kupejas koncepts tika parādīts vēl pērnā gada pavasarī.