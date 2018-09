"BMW Vision iNext" reprezentē ne tikai elektrisku apvidus auto nākotni, bet arī automobili, kas pastāvīgi ir pieslēgts internetam un kuram standartā ir bezpilota vadības sistēma.

Saskaņā ar BMW attīstības plānu vācu autoražotājs līdz 2025. gadam plāno prezentēt 25 elektriskās savu automobiļu versijas. No tām 12 būs simtprocentīgi elektromobiļi, no kuriem jaudīgākie būs ar 800 ZS un no vietas līdz 100 km/h spēs paātrināties mazāk nekā trijās sekundēs.