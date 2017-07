Kompānija " Ford " pieņēmusi lēmumu atteikties no kompaktā vienapjoma automobiļa "B-Max", kā viena no būtiskākajām atšķirībām no citiem spēkratiem ir virsbūves centrālā statņa iztrūkums. "Ford B-Max" ražošana Rumānijas rūpnīcā tiks pārtraukta septembrī, vēsta rumāņu izdevums "Automarket".