"Honda Rugged Open Air Vehicle" pamatā izmantota šasija no "Honda Ridgeline" pikapa, kam projekta ietvaros ir pārbūvēta balstiekārta un virsbūve. No pikapa konceptuālais aktīvā dzīvesveida transportlīdzeklis daļēji ieguvis arī salonu.

Savukārt durvis ir ņemtas no sērijveida "Pioneer 1000" bagija, bet kravas platforma ir unikāla izstrādājuma. No "Pioneer 1000" bagija šīs "Honda" prototips ieguvis arī stūresratu. Sēdekļi ir no sportiskā hečbeka "Honda Civic Type R", kas pāršūti ar ūdens atgrūdošu materiālu.