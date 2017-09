Kompānija "Nissan" prezentējusi jaunās paaudzes "Leaf" elektromobili. Spēkrats kļuvis jaudīgāks un ātrāks, tāpat palielināta nobraucamā distance bez atkārtotas akumulatoru uzlādes.

Interesanti, ka jauno "Nissan" elektromobili varēs vadīt tikai ar vienu pedāli – akseleratora. Savukārt tradicionālais bremžu pedālis, kā apgalvo izstrādātāji, tagad būšot vajadzīgs tikai ekstrēmās bremzēšanas situācijās.

Lai arī 2,7 metru riteņu garenbāze ir tāda pati kā priekštecim, kopējos gabarītos jaunais "Nissan Leaf" ir kļuvis lielāks – garāks par 35 mm (4480 mm), par 20 mm platāks un par 10 mm zemāks. Uzlabota arī elektromobiļa aerodinamika.

Otrās paaudzes "Nissan Leaf" elektromotors attīsta 150 zirgspēku jaudu un 320 ņūtonmetru griezes momentu. Elektromotors sajūgts ar 40 kWh akumulatoru komplektu. "Nissan" plāno ieviest arī "Leaf" modifikāciju ar vēl jaudīgāku elektromotoru un vēl ietilpīgāku akumulatoru.

No vietas līdz 100 km/h jaunais "Nissan" elektromobilis paātrinās 7,9 sekundēs un maksimāli sasniedz 144 km/h. Savukārt bez atkārtotas akumulatoru uzlādes tas spējīgs nobraukt līdz 378 km distanci (iepriekšējais modelis spēja nobraukt līdz 250 km).

Akumulatoru komplekts pilnībā uzlādējams astoņās līdz 16 stundās atkarībā no izmantotā elektrotīkla. Savukārt ātrās uzlādes stacijā akumulatoru par 80 procentiem varēs uzlādēt 40 minūtēs. Turklāt "Nissan Leaf" būs spējīgs arī dot atpakaļ elektrību tīklā, kas ir noderīgi, piemēram, nelielā mājā elektropatēriņa pārslodzes gadījumā vai ārkārtas situācijās.

Viena no galvenajām otrās paaudzes "Nissan Leaf" īpatnībām ir sistēma "e-Pedal". Ar akseleratora pedāli var ne tikai paātrināties, bet arī izmantot kā bremžu pedāli, dozējot spiedienu uz to. Kad autovadītājs pilnībā atlaiž akseleratora pedāli, automātiski aktivizējas rekuperācijas sistēma un mehāniskās bremzes, un automobilis pamazām bremzē. Tādējādi elektromobilis spēj stāvēt nogāzē, neturot kāju uz bremžu pedāļa. Tomēr automobilim joprojām ir bremžu pedālis, bet to, kā norāda inženieri, jāizmanto tad, kad bremzēt vajag strauji.

Vēl "Nissan Leaf" ir aprīkots ar autopilota sistēmu "ProPilot", kura darbojas, braucot pa šoseju (elektronika notur spēkratu savā joslā, paātrinās un bremzē), kā arī automātisko stāvvietā novietošanas sistēmu, kura pati vada elektromobili uz izvēlēto stāvvietu, kontrolējot stūres sistēmu, akselerāciju un bremzēšanu, kā arī pārslēdzas atpakaļgaitā vajadzības gadījumā.

Tirdzniecībā Eiropā jaunais "Nissan Leaf" nonāks nākamgad.