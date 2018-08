Ar šī retro veidola elektromobili "Kalašņikov" testējot pašu izstrādātās plānotā elektriskā superauto tehnoloģijas. Kā intervijā aģentūrai "RIA Novosti" izteicies kāds no "Kalašņikov" pārstāvjiem, tad krievu koncerns plāno kļūt "par vienu no vadošajiem elektromobiļu ražotājiem pasaulē, kā, piemēram, "Tesla". Izstrādājot savu koncepciju, mēs iedvesmojāmies tieši no pasaulē vadošo ražotāju pieredzes."

Uz "Iž Kombi" bāzes izgatavotais elektromobilis ir aprīkots ar 220 kW (300 ZS) elektromotoru, kas īslaicīgi spējīgs sasniegt arī 500 kW (680 ZS), bet enerģiju tam nodrošina 90 kWh akumulatoru komplekts. Bez atkārtotas akumulatoru uzlādes tas spējot nobraukt ap 350 kilometru.

Šis nav pirmais "Kalašņikov" izstrādātais elektromobilis, koncerns ir rādījis gan elektriskus bagijus, gan arī elektrisku motociklu uz "Iž" bāzes, kas izstrādāts speciāli policijas patruļām.