Pēc Borkerta vārdiem, "Lamborghini" apvidus automobilis būs līdzīgs "Urus" prototipam (attēlos), tomēr sērijveida versijā virsbūves priekšējās un aizmugurējās daļas dizains salīdzinājumā ar to būšot masīvāks un brutālāks.

Arī "Lamborghini" kompānijas vadītājs Stefano Domenikali apstiprinājis, ka šīs markas sērijveida apvidus automobilis tiks prezentēts šogad. Turklāt tam paredzētā ražošanas līnija rūpnīcā Boloņā būšot gatava jau aprīlī.

Pēc provizoriskas informācijas, "Lamborghini" apvidus automobilis būs izgatavots uz tās pašas platformas, uz kuras tapis "Audi SQ7" un "Bentley Bentayga". Bāzes versijā tas būšot aprīkots ar četrlitru V8 turbomotoru. Tas būšot principiāli jauns dzinējs, kas nav izmantots nevienā citā "Volkswagen" koncerna modelī.

Tāpat gaidāms, ka "Lamborghini" apvidnieks iegūs arī versiju ar hibrīda spēka agregātu. Tomēr detalizētākas informācijas par to pagaidām nav.

Galvenie noieta tirgi "Lamborghini" apvidus automobilim būs ASV, Ķīna, Tuvie Austrumi, Lielbritānija, Vācija un Krievija.



Atgādinām, ka absolūti pirmais "Lamborghini" apvidus automobilis bija "LM002", kas tika ražots no 1986. līdz 1993. gadam. Tas oriģināli tika izstrādāts ar mērķi to pārdot militārajām struktūrām, bet šis plāns neizdevās. Pavisam tika saražotas 328 vienības "Lamborghini LM002" apvidnieku, no kuriem vienu iegādājās arī Sadams Huseins.