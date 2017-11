Itāliešu sportisko ražotājs " Lamborghini " prezentējis konceptuālu "nākotnes superauto", kas izstrādāts sadarbībā ar Masačūsetsas tehnoloģisko institūtu. Viena no galvenajām šī spēkrata īpatnībām ir "pašdziedējošā" virsbūve.

"Lamborghini" prototipa nosaukums ir "Terzo Millennio" (trešā tūkstošgade – tulk. no itāliešu val.) un tas ir simtprocentīgi elektrisks – katrā no riteņiem ir iebūvēts elektromotors. Enerģiju elektromotori iegūst nevis no tradicionāliem akumulatoriem, bet superkondensatoriem, kas iestrādāti virsbūvē. Ražotājs gan neprecizē šī konceptuālā superauto tehniskos un dinamiskos raksturlielumus.

Izstrādātāji norāda, ka nanotehnoloģijas ļaus ne tikai virsbūvi izmantot kā vienu milzīgu akumulatoru, bet arī padarīt to "pašdziedējošu". Elektronika atpazīst skrāpējumus vai kādus citus bojājumus oglekļa šķiedras paneļos un novērsīs tos ar speciālu nanocaurulīšu palīdzību – kanāliem, kas pildīti ar "dziedējošu ķīmisko vielu".

"Lamborghini Terzo Millennio" nav vēstnesis kādam topošam sērijveida modelim, bet tikai demonstrē tehnoloģijas, kādas varētu nonākt arī sērijveida spēkratos tuvākajā nākotnē. Itāliešu sportisko automobiļu ražotāja sadarbība ar Masačūsetsas tehnoloģisko institūtu noslēgta uz trim gadiem.

Gaidāms, ka "Lamborghini" un amerikāņu institūta sadarbības pirmajā gadā tiks izstrādāts oglekļa šķiedras materiāls ar nanocaurulītēm. Otrajā gadā šo jaunizstrādāto materiālu "iemācīs" glabāt un atdot enerģiju, bet pēcāk – radīt no šī materiāla virsbūves paneļus un citas detaļas.

Lai arī "Lamborghini" šobrīd vairās atbildēt, vai ar šo marku paredzamā nākotnē taps simtprocentīgs elektromobilis, tomēr nenoliedz, ka kaut daļēja elektrifikācija modeļu piedāvājumā notiks. Pēc provizoriskas informācijas, "Huracan" modeļa pēctecis, kas gaidāms 2022. gadā, iegūs arī hibrīda versiju.