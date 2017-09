"Mercedes-AMG Project One" hibrīda spēka agregāts apvieno 1,6 litru V6 turbopūtes benzīna dzinēju, kas aizgūts no "Mercedes" F-1 bolīda. Šim dzinējam ir turbīna ar elektrisko piedziņu, kā arī elektromotors, kas sajūgts ar kloķvārpstu, ļaujot attīstīt 680 zirgspēku.

Lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa plūsmu iekšdedzes dzinējam, kurš spējīgs griezties līdz 11 000 apgriezieniem minūtē, "Project One" ir aprīkots ar milzīgu gaisa tvērēju uz jumta. Benzīna dzinējs šim superauto atrodas starp riteņu asīm – aiz autovadītāja un pasažiera.

"Mercedes-AMG" inženieri apgalvo, ka "Project One" iekšdedzes dzinējs ir visenergoefektīvākais, kāds jebkad uzstādīts sērijveida automobilī. Ja citiem motoriem šis raksturlielums ir no 33 līdz 38 procentiem, tad "Mercedes-AMG" superauto tas pārsniedz 40%.

Vēl divi elektromotori, no kuriem katrs attīsta 163 ZS, ir sajūgti ar aizmugurējiem riteņiem. Patiecoties tam, "Project One" ir pilnpiedziņas spēkrats. Tikai ar elektroenerģiju "Mercedes-AMG Project One" spējīgs nobraukt aptuveni 25 kilometru distanci.

Vēl šī unikālā superauto hibrīda spēka agregāta sistēmā ir astoņpakāpju sekvenciālā pārnesumkārba, kas izstrādāta no nulles speciāli šim spēkratam. "Mercedes-AMG" pagaidām neatklāj visus šī superauto dinamiskos raksturlielumus, vien norāda, ka no vietas līdz 200 km/h tas paātrināsies mazāk nekā sešās sekundēs, bet maksimāli spēs braukt ar vairāk nekā 350 km/h.

Pavisam tiks izgatavoti tikai 275 šādi automobiļi, no kuriem katrs maksā 2,3 miljonus eiro. Visi šīs sērijas "Mercedes-AMG Project One" esot jau izpirkti.