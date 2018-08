"Mums ir stingri jāseko mūsu zīmola vērtībām it visā ko mēs darām –, sākot no idejas līdz jaunu auto attīstībai un ieviešanai. Tas ir mūsu "PACE!" plāna galvenais elements. Mūsu zīmola identitāte ir mūsu nākotne," saka "Opel" izpilddirektors Mihaels Lohšellers. "Tieši tāpēc es uzdevu mūsu dizaina un inženieru komandām, izmantojot konceptauto, vizualizēt šīs vērtības. Rezultāts ir "Opel GT X Experimental", kas pasaules pirmizrādi piedzīvos līdz šī gada beigām."

"Opel GT X Experimental" sniedz pirmo iespaidu par to, kas notiks nākotnē, un kādi "Opel" modeļi izskatīsies līdz 2020. gada vidum. Tas ir pirmais transportlīdzeklis ar jauno "Opel" seju. Zīmola koncepcija seko jaunajam "Opel Kompasam", kas skaidri strukturē nākotnes modeļu priekšdaļas dizainu. Kompasa galvenā iezīme ir divas zīmīgas asis, kas krusto "Opel" emblēmu. No vienas puses, tā ir raksturīgā centra šķautne uz motora pārsega un, no otras puses, spārnu formas dienas gaismas lukturi. Leģendārais "Blitz" veido dizaina fokusa punktu.

Lukturus, dienas gaitas gaismas, kameru un palīdzības sistēmu sensorus, kopā ar "Opel" zibeni, ieskauj unikāls dizaina elements. Šis elements atgādina motocikla ķiveres aizsargstiklu un tāpēc tiek saukts par "Vizor". "Opel Vizor" debitēs līdz ar "GT X Experimental" prototipu un nākotnes "Opel" modeļiem sniegs jaunu, atšķirīgu, drosmīgu un skaidru seju.

"Pēc tikai viena gada "Groupe PSA sastāvā un tikai deviņus mēnešus kopš mūsu "PACE!" stratēģiskā plāna paziņošanas, mēs esam daudz efektīvāki un varam ar lielu pārliecību ieskatīties nākotnē. Mēs nesen varējām paziņot par peļņu 502 miljonu apmērā, piecu procentu likmi un brīvu naudas plūsmu 1,2 miljardu eiro apmērā pirmajā pusgadā. Tagad es esmu ļoti lepns, ka varu sniegt ieskatu "GT X Experimental". Mūsu zīmola koncepcija pārliecinoši parāda mūsu zīmola vērtības. Tradicionālās iezīmes, piemēram, vācu autobūve, precizitāte un kvalitāte, tiks apvienotas ar aizraujošām un novatoriskām idejām. "GT X Experimental" iemieso visu to," skaidro "Opel" vadītājs Mihaels Lohšellers.

Jaunais "Opel GT X Experimental" tiks atklāts vēlāk šogad, un tā nosaukums uzsver "Opel" konceptauto senās tradīcijas. Riselsheimā bāzētais autoražotājs bija pirmais Eiropas ražotājs, kas 1965. gadā demonstrēja dizaina pētījumu ar sportisko "Experimental GT". "Monza Concept" (2013) un "GT Concept" (2016) jau bija pagrieziena punkti ceļā uz "GT X Experimental": tajos abos tika izceltas "Opel" vērtības un uzsvērtas tādas tēmas kā efektivitāte un tīra dizaina estētika.

"Opel" dizaina komanda, balstoties uz zīmola tradīcijām un tā būtiskākajiem konceptiem, ir izstrādājusi atšķirīgu pieeju nākotnes eksterjera un interjera dizainam.

"Mēs esam zīmols, kas lepojas ar savām tradīcijām, taču mēs vēlējāmies atspoguļot mūsdienu modernās Vācijas drosmīgo jauno garu. Tādēļ esam izstrādājuši "Opel" pamata dizaina filozofiju, kas ir gan drosmīga, gan skaidra. Mēs vēlamies radīt aizraujošas formas, kas izceltos no pūļa, taču ir skaidras to izpildījumā. Zīmola koncepts pilnībā iemieso šīs vērtības un nosaka virzienu mūsu nākotnes transportlīdzekļiem," skaidro "Opel" dizaina nodaļas viceprezidents Marks Adams.