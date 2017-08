Pēc izlaišanas tirgū varēs izvēlēties no diviem jaunizstrādātiem sešu cilindru motoriem. "Cayenne" 340 zirgspēku jaudīgais trīslitru turbomotors nodrošina par 40 ZS lielāku jaudu nekā iepriekšējais modelis.

"Cayenne S" 2,9 litru divu turbīnu V6 motors, kurš automobilim nodrošina 265 km/h maksimālo ātrumu, ir ar 440 ZS jaudu – palielinājums par 20 ZS. Ar papildaprīkojumā pieejamo pakotni "Sport Chrono" jaunā "Cayenne S" sasniedz paātrinājumu no vietas līdz 100 km/h nepilnās piecās sekundēs.

"Cayenne" lielā mērā ir balstīta uz leģendāro sporta automobili "911": šī SUV 3. izlaidumam, kas ir uzlabots arī vizuāli, tagad pirmo reizi ir dažādu izmēru riepas un aizmugurējā stūrējamā ass.

Līdztekus šīm tipiskajām sporta automobiļa iezīmēm iespējas uz ceļa ir vēl vairāk uzlabotas ar aktīvo pilnpiedziņu standartaprīkojumā, "Porsche 4D" šasijas kontroli, trīskameru pneimatisko piekari un "Porsche" dinamiskās šasijas kontroles (PDCC) elektronisko sasveres stabilizācijas sistēmu.

Lai gan standartaprīkojums ir ievērojami paplašināts, šī "Cayenne" ir par 65 kilogramiem vieglāka nekā tās priekštece, nemainīgi saglabājot piemērotību braukšanai pa bezceļiem.

Pagarinot virsbūvi par 63 milimetriem bez izmaiņām garenbāzē (2 895 milimetri) un samazinot jumta augstumu par deviņiem milimetriem salīdzinājumā ar priekšteci, ir ievērojami uzlabots šī 4 918 milimetrus garā un 1 983 milimetrus platā (bez spoguļiem) "Cayenne" modeļa elegantais plūdlīniju veidols.

Bagāžas nodalījuma tilpums ir 770 litru – palielinājums par 100 litriem. Pirmo reizi uz aizmugurējās ass ir par vienu collu lielāka diametra diski ar platākām riepām, izceļot uzlaboto braukšanas dinamiku. Izteiksmīgais trīsdimensiju logotips "Porsche" savieno pārveidotos aizmugurējos lukturus, kam ir telpiska konstrukcija un šaura LED josla visā garumā.

"Porsche" piedāvā jaunu trīspakāpju apgaismojuma koncepciju priekšējiem lukturiem: katras "Cayenne" standartaprīkojumā ir iekļauti LED priekšējie lukturi. Nākamajā atjauninājumā no papildaprīkojuma var izvēlēties "Porsche" dinamisko apgaismojuma sistēmu (PDLS), kas piedāvā dažādus apgaismojuma režīmus, piemēram, pagriezienu gaismas un gaismas braukšanai pa automaģistrāli

Jaunie LED priekšējie lukturi ar matricu gaismām ar "PDLS Plus" ir labākā pieejamā sistēma. Pilnīgi regulējamu gaismas sadali un intensitāti nodrošina 84 atsevišķi aktivizētas gaismas diodes. Tas nozīmē, ka "Cayenne" var piedāvāt jaunas funkcijas, piemēram, tālās gaismas, kas neapžilbina pretimbraucējus, kā arī adaptīvo ceļa zīmju atspīduma kontroli.

"Cayenne" ieprogrammētie bezceļu režīmi ļauj vadītājam viegli izvēlēties pareizo braukšanas iestatījumu. Noklusējuma iestatījums ir programma "Onroad". Pārējie četri režīmi aktivizē pielāgojumu mērenam bezceļu apvidum: dubļi, grants, smiltis vai akmeņi. Piedziņu, šasiju un diferenciāļa bloķētāju var atlasīt, lai pielāgotos attiecīgajiem apstākļiem.

Vilkmes sadalei visos "Cayenne" modeļos "Porsche" izmanto aktīvo pilnpiedziņu. Intelektiskā, pilnīgi regulējamā "Porsche" vilces pārvaldības sistēma (PTM) sadala dzinējspēku starp piedziņas asīm. Tās "hang-on" koncepcija ir galvenais "Cayenne" sportiskās veiktspējas princips. Tajā pašā laikā tā izpilda visas ilgstošas vilces prasības nelīdzenā apvidū.

Jaunā "Cayenne" apvieno 3 šasijas koncepcijas — sporta, apvidus un tūrisma automobiļa — vienā jaunā konstrukcijā. Tas ietvēra jaunas, vieglas šasijas bāzes izstrādi ar priekšējo asi ar atdalītu sviru konstrukciju un daudzsviru aizmugurējo asi. Tipiska sporta automobiļa iezīme ir jaunās dažādu izmēru riepas, kas tagad ir uzstādītas uz vismaz 19 collu diskiem. Dažādu izmēru riepas palielina stabilitāti un braukšanas dinamiku līkumos. "Porsche Cayenne" papildaprīkojumā ir pieejami līdz pat 21 collas diski.

Jaunā "Porsche Cayenne" virsbūve ir pilnīgi izgatavota no alumīnija. Grīdas paneļa montāžas komplekts, šasijas priekšējā daļa un gandrīz visas šasijas detaļas arī ir izgatavotas no sakausējuma. Kopumā tukšas "Cayenne" masa ir samazināta no 2 040 līdz 1 985 kilogramiem pat par spīti ievērojami paplašinātajam standartaprīkojumam.

Ar šo jauno paaudzi Cayenne uzsāk jaunu nodaļu vadītāja un automobiļa attiecībās: "Porsche Advanced Cockpit" ir pilnīgi integrēts sportiskā, greznā atmosfērā. Jaunā displeja un "Porsche" vadības koncepcijas centrā ir "Porsche" komunikācijas pārvaldības sistēmas (PCM) jaunākās paaudzes 12,3 collu Full HD skārienekrāns, kas pagājušajā gadā nāca klajā kopā ar jauno "Panamera".

"Porsche Cayenne" trešo paaudzi var pasūtīt jau tagad. "Cayenne" ir pieejama Latvijā un tās bāzes aprīkojuma cena ir, sākot no 62 700 eiro (bez PVN). "Cayenne S" cena ir no 77 100 eiro (bez PVN).