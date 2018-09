Klubu sporta pasākumiem un privātiem treniņiem domātā sacīkšu auto tehnoloģijas pamatā ir augstas veiktspējas sporta auto "911 GT2 RS". Tāpat kā vēsturiskajam priekšgājējam, lielāko daļu virsbūves aizstāj vai papildina oglekļa šķiedru kompozīta detaļas (CFRP). Ar slaido plūdlīniju aizmuguri "935" garums sasniedz 4,87 metrus. Ekskluzīvā klubu sporta sacīkšu auto platums ir 2,03 metri.

Iespaidīgā aerodinamika ir izstrādāta pilnīgi no jauna un godina "Porsche 935/78" – Lemānas sacīkšu auto, ko iegarenās formas, masīvo plūsmviržu un baltās pamatkrāsas dēļ līdzjutēji bija iedēvējuši par Mobiju Diku. Izteiksmīgās riteņu arku ventilācijas atveres priekšējos plūsmviržos, kādas ir arī sērijveida "GT3" "Porsche 911 GT3 R", palielina piespiedējspēku pie priekšējās ass. 1 909 milimetrus garais un 400 milimetrus platais aizmugures spārns piešķir aerodinamisko līdzsvaru.

Daudzas ārējās detaļas atgādina par uzvarētājiem no uzņēmuma autosacīkšu vēstures: aerodinamiski noapaļoto disku prototips ir "935/78", savukārt LED aizmugurējās gaismas aizmugures spārna galu plātnēs ir aizgūtas no sacīkšu automobiļa "919 Hybrid LMP1". Sānu spoguļi ir cēlušies no pašreizējā Lemānas uzvarētāja "911 RSR", bet atklātajiem titāna izpūtējiem par paraugu ir ņemts 1968. gada "Porsche 908".

Šīs atsauces turpinās arī pilota kabīnē. Pārnesumu pārslēga sviras apaļais rokturis ir veidots no laminēta koka un atsauc atmiņā "917", "909 Bergspyder", sporta superauto "Carrera GT" un līdzīgus sacīkšu automobiļus. Oglekļa šķiedru stūre un krāsu displejs aiz tās ir ņemts no jaunā "911 GT3 R" modeļa. Masīvais drošības karkass apvienojumā ar sacīkšu kausveida sēdekli un sešpunktu drošības jostu sniedz maksimālu drošību. Pēc izvēles papildus ir pieejams otrs sēdeklis blakussēdētājam. Gaisa kondicionēšana nodrošina optimālu salona dzesēšanu.

Jauno "935" darbina vismodernākais 3,8 litru sešcilindru divturbīnu motors, kas ir ļoti līdzīgs augstas veiktspējas standarta motoram, ko uzstāda ceļu satiksmei atļautajos "911 GT2 RS".

Jauda uz aizmugurē novietoto motoru tiek pārnesta, izmantojot septiņpakāpju "Porsche Doppelkupplung" (PDK) ar pārnesumkārbas cieto balstiekārtu uz 310 milimetrus platās aizmugurējās ass. Tāpat kā "911" ceļu satiksmei paredzētajos "GT" modeļos vadītājs pārslēdz pārnesumus ar pārslēgšanas lāpstiņām, kas ērti izvietotas uz stūres.

Tāpat kā ceļu satiksmei atļautajam "911 GT2 RS", arī 1 380 kilogramus smagajam "935" ir uzstādīta PSM ("Porsche" stabilitātes pārvaldība), kas ietver vilces vadību un bremžu pretbloķēšanas sistēmu (ABS). Atkarībā no braukšanas apstākļiem ar tā dēvēto plānu slēdzi šīs palīgsistēmas var atsevišķi regulēt vai pilnīgi izslēgt.

Jauno "Porsche 935" tagad var pasūtīt par cenu, sākot no 701 948 eiro plus valstī piemērojamais PVN. Pircēji saņems automobiļus no 2019. gada jūnija ekskluzīvos piegādes sarīkojumos.