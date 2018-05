Tverot Latvijas pavasari: pilnīgi jauns 'Sport Glide', 'Fat Boy' un 'Road King'

Latvijā ir iestājies īsts pavasaris un līdz ar pirmajām plaukstošajām lapām arī motobraukšana kļuvusi daudz patīkamāka. Vēl pāris dienu pirms oficiālās motosezonas atklāšanas pasākuma portāls "Delfi" izmēģināja jaunākos "Harley-Davidson" (HD) motociklus.

Pasaulē pazīstamākā motociklu zīmola klāstā ir ap 30 modeļiem, tāpēc nu jau ik pavasari notiekošajos jaunāko modeļu testos, ko HD rūpnīca nodrošina sadarbībā ar vietējo izplatītāju, ir iespēja kaut nedaudz "izprast lauku".

Foto: DELFI

Protams, kad no HD demo tūres furgona tiek izkrāmēts ap diviem dučiem spīdīgu dažādu izmēru, krāsu un formu braucamo, izvēlēties nav nemaz tik vienkārši.

Foto: DELFI

HD, kura viena no atpazīstamības atslēgām ir ne vien rūpnīcas ilgais mūžs, bet arī pieturēšanās pie sava klasiskā dizaina, kopš 2013. gada piedzīvo pamatīgas tehniskas izmaiņas. Līdz 2020. gadam rūpnīca plāno pabeigt visu modeļu pilnīgu atjaunošanu.

Tāpēc "Delfi" no visiem testētajiem uzmanību pievērst izlēma dažiem no tiem modeļiem, kuri piedzīvojuši pilnīgu pārbūvi.

Foto: DELFI

Tā tas ir noticis ar visiem "Softail" sērijas motocikliem, piemēram, "Sport Glyde" un "Fat Boy". "Dyna" motociklu sērija, starp citu, vairs netiek turpināta.

Motocikli ir pilnībā pārbūvēti, sākot jau no rāmja, ieguvuši jaunu piekari un bremzes, kas standarta izpildījumā HD motocikliem izsenis tika kritizētas kā ne visai efektīvas. Aizmugures amortizatori beidzot ir regulējami, ļaujot motociklu pielāgot braukšanai ar un bez pasažiera un dažādos ceļa apstākļos. Priekšā motocikli ieguvuši efektīvāku apgriezto dakšu.

Foto: DELFI

Daudzi HD modeļi aprīkoti ar uzmanību piesaistošiem LED lukturiem. "Sport Glyde" gadījumā dienas gaitas režīmā tam mirdz gredzenveida kontūra. Viens no interesantākajiem lukturiem, šķiet, ticis "Fat Bob" modelim.

Jaunā "Sport Glyde" priekšējais spoilers ļoti atgādina to, kāds ir pavisam lielajiem hārlijiem, tikai miniatūrā versijā. To, tāpat kā koferus, var noņemt un pielikt ar speciāliem klipšiem un bez skrūvēšanas. Jāsaka gan, ka kāpšļu gumijas dizains jaunajam mocim saglabājies kā no pērnā gadsimta.

Braucot viena no pirmajām lietām, ko pamanu, ir komfortablā amortizācija – ceļa nelīdzenumus motocikls pārvar labi un sīkās bedrītes nemaz nekaitina. Strauja gāzes uzdošana no izpūtējiem rada lāča rūcienu.

Ja "Sport Glyde" izmēģināju ar 1745 kubikcentimetru dzinēju, tad ar "Fat Boy" izrūcināju 1868 kubikcentimetru dzinēju. Jaunajiem hārlija spēka agregātiem nu ir četri vārsti uz cilindru, labāks balansējums vibrācijas samazināšanai un jauna elektronika, kas kopumā nodrošina jaudas pieaugumu par 10%.

Mūsdienām arhaiskie dzinēji ar diviem vārstiem uz katru V veida motora cilindru tagad saglabājušies tikai "Sportster" sērijas braucamajiem.

Ko nozīmē jaunais 114 kubikcollu dzinējs praksē? 145 ņūtonmetru griezes moments nav nekāds mazais, turklāt griezes momenta līkne ir izlīdzināta un motors draudīgi paātrinās jau no apgriezienu apakšas. Sajūtas visai atspirdzinošas. Pats neriskēju izmēģināt, bet dažs labs pieredzējis braucējs dievojās, ka, otrajā ātrumā vieglprātīgi izņemot pagriezienu, aizmugure viegli var aiziet sānslīdē.

Vizuāli jaunais "Fat Boy" joprojām saglabājis savas vēl no "Terminatora 2" laikiem raksturīgās iezīmes, piemēram, pilnos metāla diskus un dubļusargus. Lukturis gan ir jauns un ar LED.

Vieni no šikākajiem un arī dārgākajiem HD motocikliem ir "Touring" sērijas kumeļi. 2018. gada modeļu klāstā uzmanību piesaistīja olīvkrāsas "Road King Special".

Manuprāt, patiešām glīts braucamais ar skaistiem 19 collu diskiem un koferiem vienā krāsā ar virsbūvi, ir pat aizsargstieņi. Platā stūre un lukturis masīvā melnā korpusā braucot rada pamatīguma sajūtu, kas labi rīmējas ar modeļa nosaukumu "Ceļa karalis".

"Karalis" ir spēcīgs un cienīgs vārds, nekāda ļurināšanās un mētāšanās šim modelim netīk, brauc līgani un vienmērīgi. Lai tādu braucienu iegūtu, būs jāšķiras no 25 000 eiro.

Par "Harley-Davidson" viedokļi var būt dažādi, taču neviens nenoliegs, ka amerikāņu marka ir tik leģendāra, ka to atpazīst vai ir dzirdējuši ne tikai fani un nīdēji, bet arī ar motocikliem pilnībā nesaistīti cilvēki. Pat varētu spekulēt, ka ar vārdu "motocikls" daudziem pirmās asociācijas ir tieši ar HD braucamo, un nemaz ne tik nepelnīti.