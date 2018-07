Viens no trim izgatavotajiem "Pagani Zonda HP Barchetta" eksemplāriem pieder pašam kompānijas vadītājam. No standarta "Pagani Zonda" superauto speciālā "Barchetta" modifikācija atšķiras ar atvērtu virsbūves tipu, saīsinātām priekšējām virsbūves statnēm un oglekļa šķiedras uzliku aizmugurējai riteņu arkai aerodinamikas uzlabošanai. Savukārt tā interjerā uzstādīti sēdekļi no paaudzi jaunākā "Pagani Huayra" superauto.

"Pagani Zonda HP Barchetta" ir aprīkots ar 800 zirgspēku (850 Nm) jaudīgu 7,3 litru V12 atmosfērisko dzinēju, kas sajūgts ar sešpakāpju manuālo pārnesumkārbu. "Barchetta" ir ne tikai pēdējā izgatavotā "Zonda" speciālā modifikācija, bet arī visātrākā šī modeļa versija.

"Pagani Zonda" superauto sērijveidā tika ražots periodā no 1999. līdz 2011. gadam. Pēdējā šī modeļa speciālā versija bija "Tricolore", tomēr kopš tā laika "Pagani" ik pa laikam izgatavoja šī modeļa ekskluzīvās versijas pēc individuāla klientu pasūtinājuma.

Lai arī "Pagani Zonda HP Barchetta" tika prezentēta 2017. gada vasarā, šī automobiļa cena publiski netika atklāta un par to bija tikai spekulācijas. Tagad, gadu vēlāk, kompānijas vadītājs to beidzot nosaucis un apstiprinājis publiski.