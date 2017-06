"Rolls-Royce Dawn Black Badge" aprīkots ar 6,6 litru V12 biturbo dzinēju, kā jauda no standarta 571 zirgspēka palielināta līdz 602 ZS, bet griezes moments – no 780 līdz 840 ņūtonmetriem. Neskatoties uz to, ka kabriolets sver 2,5 tonnas, tas no vietas līdz 100 km/h ar 602 ZS spēj paātrināties 4,9 sekundēs.

Neskaitot jaudīgāku dzinēju, "Black Badge" atšķiras vēl ar sportiskāka skanējuma izplūdes sistēmu. Salonā ir speciāla podziņa ar uzrakstu "Low", kas tās nospiešanas gadījumā izplūdes sistēmas skanējumu padara dobjāku.

Vēl "Black Badge" modifikācijas kabrioleta automātiskajai pārnesumkārbai ir citāds regulējums, straujākai pārnesumu pārslēgšanai, atsaucīgāks akseleratora pedālis, sportiskāka regulējuma balstiekārta un stūres sistēma, kā arī spēcīgākas bremzes.

Kā jau liecina versijas nosaukums "Black Badge", kabriolets ieturēts viscaur melnā krāsā. "Rolls-Royce" pat uzsver, ka tas ir "visdziļākais, vistumšākais un vispiesātinātākais melnais tonis, kāds jebkad izmantots automobiļu industrijā". Pat leģendārā "Rolls-Royce" Ekstāzes gara statuete ir pārklāta ar melnu hromu.

Atgādinām, ka jau līdz šim "Rolls-Royce" bija prezentējis "Ghost" un "Wraith" šajā unikālajā modifikācijā. Turklāt "Ghost Black Badge" šovasar bija iespēja tepat Latvijā izmēģināt medijiem un potenciālajiem klientiem.