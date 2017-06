Jaunajam "VW Polo" ir pavisam jauns eksterjera un interjera dizains, tas ir ievērojami ietilpīgāks, ar jaunu digitāla mērinstrumentu paneļa izkārtojumu, efektīviem benzīna un dīzeļdegvielas dzinējiem, kā arī papildināts ar dažādām palīgsistēmām, kas agrāk bija pieejamas tikai "Golf" un "Passat" modeļos.

Jaunais "Polo" iepriekšpārdošanā būs pieejams jau 2017. gada vasarā, bet tā piegāde Latvijas tirgū ir plānota rudens vidū. Tirgū būs pieejamas "Polo" automašīnas jaudas diapazonā no

75 ZS līdz 150 ZS. "Polo" modeļa cena Latvijā būs, sākot no 13 800 eiro par 75 ZS versiju.

Sestās paaudzes "Polo" ir lielāks par saviem priekšgājējiem: tā salonā ir daudz vairāk vietas, kā arī tam ir ievērojami lielāka bagāžas nodalījuma ietilpība – līdz 351 litram. Neskatoties uz to, no ārpuses tā joprojām ir tā pati kompaktā automašīna.

Jaunais "Polo" ir pielāgots cilvēkiem, kuru prasības ir augušas, taču arī tā telpa tiek izmantota daudz efektīvāk. Tā garums ir 4053 mm, kas padara to tikai nedaudz īsāku par ceturtās paaudzes "Golf", taču tas pārspēj šo modeli ar riteņu garenbāzi (par 53 mm garāka) un telpu vadītājam, pasažieriem un bagāžai (par 21 litru vairāk).



"Polo" būs pieejams ar trīs, jau ierastajām apdares līnijām – "Trendline", "Comfortline" un "Highline". Modeļu klāsta virsotnē ir jaunais "Polo GTI". Šis sportiskais modelis tagad būs aprīkots ar 2,0 litru TSI ar 200 ZS jaudu (iepriekšējais modelis: 1,8 TSI ar 192 ZS).

Pat jaunā "Polo" bāzes versijas standartaprīkojumā ietilpst LED dienas braukšanas gaismas, ātruma ierobežotājs un apkārtnes uzraudzības sistēma "Front Assist" ar ārkārtas bremzēšanas sistēmu pilsētā un gājēju uzraudzību.

Papildaprīkojuma programmas jaunums ir tādas funkcijas kā intensīvā apgaismojuma LED priekšējie lukturi, LED dienas braukšanas gaismas, LED aizmugurējās gaismas, sistēma "Air Care Climatronic" ar gaisa kvalitātes sensoru un alergēnu filtru, bezvadu uzlāde viedtālruņiem un viens no vislielākajiem panorāmas jumtiem savā klasē. Lai izveidotu gandrīz unikālu automašīnu, jauno "Polo" var personalizēt, izvēloties dažādas apdares līnijas, krāsas, interjera dizainus, riteņus un papildu funkcijas.

Līdz ar jaunā "Polo" ražošanas uzsākšanu VW ir radījis vienu no pasaulē modernākajām kompaktajām automašīnām. To apliecina dažādās jaunās palīdzības un lietošanas ērtību uzlabošanas sistēmas, kas agrāk tika piedāvātas "Golf" vai pat tikai "Passat" klasē. "Polo" jaunās iespējas ir aklās zonas informācijas sistēma braukšanas joslu maiņai ar aizmugurējās satiksmes brīdinājuma sistēmu, pusautomātiskā parkošanās palīgsistēma izbraukšanai no stāvvietas un manevrēšanai, kas automātiski pasargā no nelieliem, bet bieži vien dārgiem, parkošanās laikā gūtiem bojājumiem.

"Polo" tiks izlaists kā pirmais VW modelis, kurā piedāvāts jaunākās paaudzes digitālais mērinstrumentu panelis. Digitālo mērinstrumentu funkcionalitāte ir sasniegusi savu virsotni – ne tikai grafikas, bet pilnīgi viss ir skaidrāks un vieglāk lietojams. Vienlaikus "Polo" būs aprīkots ar jaunākās paaudzes informācijas un izklaides sistēmu ar stikla displeju, kura diagonāle ir no 6,5 līdz 8 collām.