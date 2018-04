24 h kartinga sacensībās '333' trasē pieteikušies braucēji arī no Portugāles, Krievijas un Francijas

Baltijā pirmajām diennakts izturības sacensībām ar īres gokartiem "24h Of Baltics", kas 5. un 6. maijā notiks porta kompleksā "333", pieteikušies dalībnieki ne tikai no Baltijas, bet arī no Francijas, Portugāles un Krievijas, informē sacensību rīkotāji.