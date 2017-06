Latvijas spīdveja izlase tiecas atgriezties pasaules elitē. Svētdien CSDD Biķernieku kompleksās sporta bāzes spīdveja trekā mūsu "ātrā ceļa" braucēji centīsies uzvarēt Vācijas, Francijas un Itālijas izlases, lai atkal iekļūtu Pasaules kausa izcīņas pusfinālkvartetā – proti, kvalifikācijas uzvarētāji 4. jūnijā Vēstervikā (Zviedrija) pusfinālā tiksies ar Zviedrijas, Dānijas un Krievijas izlasēm.

Spīdveja sezona jau ir otrajā aplī – proti, sezona jau gandrīz pusē un tā pagaidām atnesusi vairāk pozitīvā nekā negatīvā. Andžejs Ļebedevs sekmīgi debitēja pasaules spēcīgākajā spīdveja līgā Polijas Ekstralīgā Vroclavas "Betard Sparta" komandas rindās un ir stabils pamatsastāva braucējs (komanda pašreiz ir 2. vietā), plus vēl Andžejs saņēmis wild card jeb īpašo ielūgumu piedalīties Eiropas čempionāta finālposmos (pavisam tādu būs četri un pirmais jau 30. jūlijā Polijā). Daugavpils "Lokomotīve" arī atjauninātā sastāvā ir viena no līderēm Polijas Nice līgas čempionātā, turklāt lielāks nekā jebkad iepriekš ir jauno pašmāju motobraucēju ieguldījums – Jevgeņijs Kostigovs pirmo reizi karjerā iekļuva junioru pasaules čempionāta finālā, krietni progresējuši Dāvis Kurmis, Oļegs Mihailovs un Artjoms Trofimovs, kas pēdējos mačus Nice līgā ļauj "Loko" aizvadīt faktiski ar trim junioriem (viens no viņiem brauc pieaugušā statusā). Aug jaunā maiņa Rīgā un ir liela varbūtība, ka pirmo reizi pēc vairāk nekā 20 gadiem Latvijas čempionātā atkal būs Rīgas spīdveja skolas audzēknis vai varbūt pat divi. Pagaidām – junioru konkurencē, taču svarīgi, ka uz Rīgas spīdveja atdzimšanas pamatiem jau aug jaunie motobraucēji. Visā šajā optimistiskajā stāstā iederētos Latvijas izlases uzvara Pasaules kausa kfalifikācijā 25. jūnijā Biķerniekos. Sacensību sākums plkst. 16, tā ka būs iespēja atgriezties no līgošanas un svētku dienas pabeigt aizraujošās spīdveja sacensībās. Jācer – svētku noskaņojumā.

Latvijas izlases – Andžejs Ļebedevs, Maksims Bogdanovs, Ķasts Puodžuks, Jevgeņijs Kostigovs un Dāvis Kurmis vai Oļegs Mihailovs (četri plus rezervists) – galvenā konkurente ir Vācijas izlase. Vāciešiem ir ļoti stabils sastāvs ar pirmo vācu spīdvejistu GP seriāla vēsturē (un pirmo posma uzvarētāju no Vācijas!) Martinu Smolinski priekšgalā. Laba sezona ir Kaiam Hukenbekam (abi ar Smolinski iekļuva nākamā gada GP pretendentu finālā), plus brāļi Ēriks un Marks Risi – slavenā vācu spīdvejista Gerda Risa dēli (Ēriks ir vēsturē jaunākais pasaules čempions garajā trekā jeb hipodromā – titulu ieguva 18 gadu vecumā – un ir pašreizējais Vācijas čempions). Neticu, ka vāciešiem nebūs rezervista, kas arī būs laba līmeņa spīdvejists.

Francijas un Itālijas izlases nav tik spēcīgas, taču to rindās ir motobraucēji, kas var atņemt punktus favorītiem un atsevišķos braucienos var tos arī uzvarēt – piemēram, Francijas izlasē ir pagājušā gada Eiropas junioru čempions Dmitri Beržē un 2013. gada Eiropas junioru čempionāta bronzas medaļas ieguvējs Dāvids Bellego. Itāliem nezin kāpēc nav pagājušā gada Eiropas pāru čempionāta galvenā varoņa (itāļi pērn Biķerniekos pārsteidzoši uzvarēja) Argentīnā dzimušā Nikolasa Kovati, taču pārsteigt var visu laiku labākā itāļu spīdvejista Armando Kastanjas dēls Mikele Pako Kastanja.

Latvijas izlase toreizējā komandu pasaules čempionātā (Pasaules kausa statuss sacensībām ir kopš 2001. gada) debitēja pirms 25 gadiem – 1992. gadā Marmandē mototrekā Francijā Andrejs Koroļovs, Jurijs Braucējs un Valerijs Sokolovs ieņēma 4. vietu D grupā. Jau nākamajā gadā mēs (Nikolajs Kokins, Vladimirs Voronkovs un Koroļovs) bijām otrie D grupā aiz Krievijas, bet vēl pēc gada jau tikām B grupā.

Lielākais Latvijas izlases panākums ir reizē arī tā gada lielākais pārsteigums spīdveja pasaulē – 2013. gadā Latvijas izlase uzvarēja kvalifikācijas sacensībās Daugavpilī, bet pusfinālā Čenstohovā (Polija) Ļebedevs, Bogdanovs, Puodžuks un Vjačeslavs Giruckis ieņēma trešo vietu (apsteidzām Krieviju) un iekļuva race-off jeb pēdējās cerības pusfinālā, kurā Prāgā apsteidzām Lielbritāniju ar vēlāko pasaules čempionu Taiu Vofindenu priekšgalā un ieņēmām trešo vietu. Kopējā Pasaules kausa rangā – 6. vieta!

Pagājušajā gadā Latvijas izlase kvalifikācijā Terencāno mototrekā Itālijā piekāpās tikai Vācijai. Tagad savā mototrekā – jārevanšējas. Iekļūšana Pasaules kausa pusfinālkvertetā (otrā kvartetā ir Lielbritānija, Austrālija ASV un Čehija) būs panākums, kas noteikti sekmēs vēl straujāku jauno talantu izaugsmi gan Daugavpilī, gan Rīgā, sekmētu vēl lielāku atbalstu jaunajiem censoņiem un sporta veidam kopumā.