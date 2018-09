Pienākusi tā nedēļas nogale, ko aizrautīgākie rallijkrosa fani un arī sportisti ir gaidījuši kopš pagājušā gada septembra — Rīgā, Biķernieku trasē atgriezies pasaules ("World RX") un Eiropas ("Euro RX") rallijkrosa čempionāts. Patīkami, ka šā sacensību gada laikā Latvijas braucēji joprojām ir starp tiem, kas "nosaka toni" vienā no prestižākajiem autosporta seriāliem — mums atkal ir pretendenti uz "Euro RX" zeltu — Artis Baumanis "Super 1600" klasē un Reinis Nitišs "Supercar" ieskaitē, bet labākais no privāto komandu braucējiem šosezon "World RX" ir Jānis Baumanis.

Reinim Nitišam Eiropas čempionāta "Supercar" klasē Rīgā būs pēdējais seriāla posms, kurā jēkabpilietis var nodrošināt sev čempiona titulu, bet Artim Baumanim pēc starta Biķernieku trasē vēl nāksies ceļot uz Vācijas posmu, kur 13. oktobrī risināsies pēdējais "Euro RX" posms viņa klasē. Pirms Rīgas etapa Arta pārsvars kopvērtējumā pār tuvāko sekotāju, paša komandas biedru "Volland Racing" komandā, lietuvieti Roku Bacjušku, ir tikai viens punkts. Pērn cīņā par titulu ar toreizējo komandas biedru, ungāru Kristianu Sabo, Artis piekāpās, bet šogad plāno likt lielā ilgāku sacensību pieredzi un noslēgt sezonu kā Eiropas labākais braucējs.

"Sabo bija nobriedušāks braucējs, jau ar titulu, bet Rokas tikai 2017. gada ziemā, kad mēs tepat Biķerniekos braukājām ar ielas auto, pirmoreiz iesēdās salonmašīnā, jo viņš ir kartingists," sarunā ar portālu "Delfi" par otru titula pretendentu stāsta Artis Baumanis. "Pagājušogad Rokas aizvadīja dažas sacensības vietējā čempionātā, "Euro RX" debitēja Francijā un brauca arī Rīgā, tā kā viņš ir jaunāks, "svaigāks" un lietuvietis, bet mums ir interesanti. Brīžiem es viņu "ņemu uz pieredzi", Francijā bija redzams, ka puika "sadega" finālā un palika pēdējais. Rallijkrosā tomēr ir nepieciešama gadu pieredze, jo tas sporta veids nav vienkāršs, es arī joprojām vēl turpinu mācīties, kaut arī braucu jau piekto sezonu."

Artis ir no tiem sportistiem, kuriem sacensības pašu mājās patīk labāk nekā izbraukumā, un viņš tic, ka mājas sienas palīdz. "Pirmkārt, nekur nav jālido, 25 minūšu laikā no mājām vari atbraukt uz trasi. Tās ir mājas sienas, savi atbalstītāji. Tas atbalsts, kas Biķerniekos bijis gan man, gan Jānim, gan Reinim, ir neaprakstāms un dod papildu enerģiju," saka Artis. "Šī trase vispār mums ir mīļa, jo mēs šeit esam iepazinušies ar autosportu. Ar ielas mašīnu ar brāļiem te esam braukuši, rallijos, ar kartingu. Nostalģiski."

Šī sezona Artim Eiropas čempionātā, paša vārdiem sakot, ir bijusi raiba, bet uz pozitīvas nots. No četriem aizvadītajiem posmiem visos viņš ir iekļuvis finālā, divos izcīnīta uzvara, ir viena trešā un viena ceturtā vieta. Pērn pēc četriem posmiem Artis par 12 punktiem atpalika no Sabo, bet šobrīd ir kopvērtējuma līderis, bet viņam ļoti labā atmiņā ir pagājušā gada dramatiskie noteikumi Rīgā, kad pārplīsušas gāzes troses dēļ nācās izlaist finālu, kurā Artis bija pārliecinoši iekļuvis. "Šogad ir jauna mašīna un jaunas trosītes. Uzreiz pēc Rīgas posma šefs aizbrauca Vācijā uz lidaparātu detaļu rūpnīcu ar sarežģītām tehnoloģiskām iekārtām un nopirka veselu kastīti ar trosēm un parādīja man — ja nu gadījumā atkal, tad te mums ir! Šādiem gadījumiem tagad arī esam gatavi; 20 gadu laikā neviena gāzes trosīte nebija pārplīsusi! Tāds ir tehniskais sporta veids," nosaka Artis.

Eiropas rallijkrosa čempionāts ir "lielā" un galvenā seriāla, "World RX", satelīts, un sezona "eiropiešiem" sanāk diezgan saraustīta. Diviem posmiem Spānijā un Portugālē aprīlī sekoja pārtraukums līdz jūnija sākumam, tad pauze līdz 1. septembrim. Pēc Latvijas posma atkal četru nedēļu pārtraukums līdz izšķirošajam posma Vācijā, Esteringas trasē. "Protams, mēs esam pakārtoti pasaules čempionātam un vasarā jau brīžiem šķita, ka tas ir kaut kāds hobijs, ne profesionāls sporta veids, jo pirmie trīs posmi bija saspiesti cieši kopā, bet atlikusī sezona ir otrā pusē gadam, toties var izbaudīt vasaru," piekrīt Artis. "Šosezon ir grūtāk pašam noskaņoties sacensībām, jo mājās ir mazs bērniņš, un līdz pēdējam brīdim esmu ar ģimeni, bet kopumā sezona ir laba. Ir divas uzvaras kabatā, čempionāts ir raibāks un cīņa interesantāka šāda nekā "World RX", kur Kristofersons uzvarējis sešos posmos pēc kārtas."

Vasarā Artis Baumanis un "Volland Racing" saņēma jaunās "Audi A1" mašīnas un jūlijā aizvadīja testus Biķernieku trasē, bet pēc tam treniņu ir bijis mazāk, tāpēc pie mašīnas Artim vēl jāpierod. "Beidzot nomainīju arī mašīnu — ilgi gaidītais "Audi" ir klāt. Jā, varbūt ir par maz testu ar šo mašīnu, bet vēl mazliet jāadaptējas un jūtams, ka varu pabraukt vēl ātrāk. Tas nāks ar laiku," uzskata Baumanis.

Attiecībā uz testiem, ja vien tie netiek aizvadīti oficiālajās čempionāta trasēs, nekādu aizliegumu nav, ierobežojumi nāk no citas puses. "Jebkurā citā trasē var braukt, cik vēlies, tikai jāņem vērā, ka mašīnas resurss ir ierobežots — sezonas laikā drīkst izmantot divus motorus. Ja pārāk daudz brauc un parādās tehniska ķibele dzinējā, par trešā izmantošanu jau atņem 15 punktus no kopvērtējuma," norāda Artis.

Atskatoties uz aizvadīto sezonu Artis Baumanis par līdz šim "episkāko" sacīksti savā karjerā nosauc Portugāles posmu pavasara sākumā, kad sacensību dalībniekus pārsteidza ne jau lietus, kas nav retums, bet gan pamatīgs sniegputenis. "Tā izvērtās par vienu no episkākajām gonkām, kāda man bijusi. Nobraucot četras kvalifikācijas apsēdies un skaties, ka esi 13. vietā, un tad uz konkurentu neveiksmju rēķina kā tiec divpadsmitais pusfinālā. Tajā, kad konkurents iebrauc tev sānos, gandrīz paliec smiltīs, bet tiec finālā, un tur no trešās rindas, sniegputenī ar aizsvīdušiem stikliem izcīnīt uzvaru - tas bija wow! Pa visiem šiem pieciem gadiem šī bija sacīkste, kas paliks atmiņā!" saka Artis. "Francija — nu tā trase ir ar īpatnēju maģiju. Šogad it kā bija 3. vieta, bet ar sacīksti neesmu līdz galam apmierināts. Rīgas trase ir citāda, gan lietū, gan sausos apstākļos saķere nemainās, bet Francijā, kad salaista, slīd kā pa ledu. Diezgan nebaudāma braukšana, jo trase pieprasa braukt ātri, bet jābrauc trīsreiz lēnāk nekā "pa sauso", sanāk taustīšanās. Iebrauc pagriezienā un kā tāds muļķis aizslīdi prom, jo saķeres nav. Rīgā slapjā laikā grants daļa ir pat labāka nekā asfalts."

Preses konferencē pirms Latvijas posma Artis Baumanis uzsvēra, ka "Volland Racing" komandā neviens nav favorīts un visi dalās savstarpēji ar informāciju gan par trasi, gan tehniskajiem regulējumiem. Arī tas, ka Baumanis ir kopvērtējuma līderis, nenozīmē, ka viņa komandas biedri palīdzēs un piesegs, kā tas nereti notiek F-1 čempionātā. "Komandas boss norādījis, ka viņam nav viena izteikta favorīta, visi braucēji ir līdzvērtīgi," saka Artis. "Viss būs atkarīgs tīri no paša braucēja izvēles un rīcības trasē. Kā kurš paņems startu, kurš iebrauks līkumā pirmais, kurš pirmais izbrauks. Ātrums parādīs — ja komandas biedrs būs ātrāks, tā arī būs būs. "Spēlēt spēlītes" mūsu līmenī vēl ir par ātru."

"Ceturtā kvalifikācija Francijā parādīja, ka galīgi nestrādāja tas, ko bijām darījuši jūnija beigās kartinga treniņos," atklāt Baumanis. "Visi mēģināja pirmajā pagriezienā iebraukt kā pirmie, radīja mašīnām bojājumus, pazaudējot laiku. Tomēr tas ir Eiropas čempionāts un visi cīnās par augstākajām vietām, negrib dot otram vaļu, kaut gan ir komandas biedri. Es to labi izjutu, un tā var būt laba mācība, kā rīkoties tālāk — varbūt nevis saķerties, bet nedaudz piebremzēt un piekāpties, nevis izlīst pirmajam. Kādreiz jābūt gudrākam. Man priekšā tika komandas biedrs, kas trīsreiz kļūdījās, un mēs abi zaudējām laiku. Apzināti neskrēju sānos un nemēģināju apdzīt, bet komandas boss par šo situāciju īpaši priecīgs nebija. Ārpus mašīnas katrs ir tāds, kāds viņš ir, bet mašīnā "aizkrīt širmis"."

"Bet tomēr komanda ir komanda un tas nozīmē daudz plašāku informāciju, ar ko dalāmies un ar ko salīdzināt. Cīnoties vienam pašam, grūti saprast, kā tu izdarītu citādi citos apstākļos, bet ja visi startē vienā braucienā, var redzēt, kurš ir ātrāks, un pameklēt, vai tā ir braukšanas vaina vai tomēr regulējuma vaina. Informācijas ir daudz un tas ir ļoti labi," secina Artis.