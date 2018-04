Portāls "Delfi" sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju piedāvā jaunāko "Ātruma cilts" sēriju. Gaidot pasaules čempionāta rallijkrosā jaunās sezonas atklāšanu Barselonā, raidījuma veidotāji uz sarunu studijā aicinājuši Jāni Baumani, Latvijas cerību šajā klasē. Jānis ir arī gatavs pieņemt īpašu izaicinājumu virtuālā rallijkrosa trasē.

Autosporta līdzjutējiem šosezon ir unikāla iespēja sekot līdzi latviešu sportistiem – Jānim Baumanim, Reinim Nitišam un Artim Baumanim – pasaules čempionātā rallijkrosā. "LMT Straume" piedāvā skatīties "Monster Energy" FIA pasaules rallijkrosa čempionāta 2018. gada sezonas visu 12 posmu tiešraides mobilajās ierīcēs. Sezona tiks atklāta jau šo svētdien, 15. aprīlī, pulksten 15. Pirmajā posmā Barselonā Jānis startēs pasaules rallijkrosa čempionāta ieskaitē, tikmēr Reinis sacentīsies "Supercar Europe" klasē, bet Artis trasē dosies "Super 1600" konkurencē.

"Ātruma cilts" vadītāji Pauls Timrots un Ilmārs Līkums izvaicā Jāni Baumani par sajūtām pēc aizvadītajiem testiem, kā arī noskaidro, kā sportists uzturēja sevi formā starpsezonā. Kā izrādās, tas ir laiks, kad Jānis gan pievērsies studijām, gan arī izmantojis iespēju izbraukt pa ezeriem, bet nu ir gatavs kopā ar jau labi pazīstamo komandu doties trasē, pretim čempiona titulam. Tāpat arī skatītāji var uzzināt, kādi ir sportista mērķi šosezon un kā Baumaņu ģimenē sacensību laikā tiks sadalīta uzmanība starp Jāni un brāli Arti.

Šoreiz un arī turpmāk raidījuma studijā būs jaunums no tehnoloģiju pasaules – rallijkrosa virtuālās realitātes simulators. Tas pieder "Ātruma Cilts" "Stigam", autosporta fanam un fotogrāfam, kurš savu identitāti neatklāj. Viņš veiksmīgi startē virtuālajās sacensībās, ieņemot 25. vietu no 1000 dalībniekiem. "Stigs" uzstādīs trases labāko apļa laiku, bet Jānis Baumanis pieņems izaicinājumu to pārspēt. Vai PČ braucējs ir tikpat jaudīgs arī pie virtuāla auto stūres, tiek noskaidrots jaunajā raidījumā.

Savukārt Artūrs Virbulis turpina izpēti nomaļajos autosporta reģionos. Artūrs šoreiz sagatavojis stāstu par vēsturisku uzvaru – par jaunizveidotā salonautomobiļu čempionāta WTCR laureātu ir kļuvis 56 gadus vecais autosporta veterāns Gabriele Tarkvīnī.