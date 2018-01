Šogad Baltijas autošosejas čempionātam pievienosies vēsturisko automašīnu izturības sacīkšu seriāls ar nosaukumu "Historic 1H Endurance Series". Plānots, ka izturības sacīkstes varētu debitēt kādā no pirmajiem Baltijas autošosejas čempionāta posmiem Biķernieku trasē. Šogad jaunā seriāla ietvaros plānots aizvadīt divas vai trīs sacīkstes.

"Pēc pagājušā gada veiksmīgā eksperimenta, kad vesturiskās automašīnas veica 45 minūšu izturības sacensību imitāciju, mēs kā čempionāta organizatori sapratām, ka šim formātam Latvijā ir perspektīva. Tāpēc nedaudz pamodelējot, nonācām pie šķietami optimāla veida un formāta, ko arī mēģināsim šogad iedzīvināt," par jaunumiem stāsta viens no Baltijas autošosejas čempionāta organizatoriem Andis Meilands.

Šoreiz sacīkšu uzsvars vairāk ir uz Rietumos ražotām automašīnām, bet tajās var piedalīties arī ar volgu, žiguli vai moskviču. Jaunajā seriālā iepriekšējo 45 minūšu vietā sacīkšu brauciens tiks paildzināts līdz vienai stundai, lai katrs komandas dalībnieks, ja tie ir divi, automašīnā varētu pavadīt 30 minūtes.

"Vēsturisko automašīnu izturības sacīkstēs varēs piedalīties automašīnas, kuras ir ražotas 60. gadu beigās, 70. gados un 80. gadu sākumā. Sākotnēji visas automašīnas tiks dalītas divos ražošanas periodos un pēc motoru kubatūras," stāsta Meilands.

Izturības sacīkstēs ar vienu automašīnu varēs startēt viens vai divi dalībnieki. Brauciena laikā būs jāveic viens obligātais pitstops, kura laikā varēs nomainīt braucēju, ja tas nepieciešams. Dalībnieku automašīnām būs jābūt aprīkotām ar ielas riepām.

Šobrīd tiek aktīvi strādāts pie darba grupas izveides, lai operatīvi izveidotu nepieciešamos nolikumus.

Viedoklis par šāda formāta sacensībām ir arī starptautisko vēsturisko autošosejas sacensību dalībniekam Matīsam Mežakam: "Man ļoti patīk šī ideja, un šis noteikti ir solis pareizajā virzienā. Es pat domāju, ka sacensību ilgums varētu tikt pagarināts līdz divām stundām. Bet iesākumā, lai iepazīto šo formātu un pielāgotu automašīnas šāda veida sacīsktēm, noteikti pietiekams ir arī vienas stundas formāts.

Manuprāt, vēsturiskajām automašīnām izturības sacensības ir ļoti piemērotas. Tas noteikti pavērs iespēju autosportā iesaistīties daudz vairāk interesentiem, jo komandā var startēt vairāki cilvēki. Šājās sacīkstēs noteikti varētu startēt daļa no automašīnām, kas šobrīd piedalās "Youngtimer" rallijos, tāpat arī automašīnas no Latvijas, kas šobrīd startē vēsturiskajā Montekarlo rallijā. Kādam tā varbūt būs motivācija šādu vēsturisko automašīnu beidzot iegādāties, jo būs iespēja ar to kaut kur piedalīties, ne tikai turēt garāžā. Ja man būs tāda iespēja, noteikti piedalīšos, iespējams, ar "Porsche" automašīnu, kas šobrīd top sacensībām Vācijā."