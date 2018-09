Prestižākajā "SuperCar" klasē STARD vienības pilots Baumanis sestdien pirmajā kvalifikācijas braucienā ierindojās desmitajā pozīcijā, bet otrajā braucienā viņš palika 13. pozīcijā.

Svētdien trešajā braucienā Baumanis ieņēma astoto pozīciju, un joprojām saglabāja cerības iekļūt pusfinālā, bet ceturtais brauciens bija visai neveiksmīgs, jo Latvijas sportists ierindojās tikai 18. vietā.

Summā viņam tas deva 13. vietu, kas Baumanim neļāva sasniegt pusfinālu, kurā iekļuva 12 sportisti.

"Aizmugurējās piekares svira tika salauzta pēdējā kvalifikācijas brauciena pirmajos līkumos pēc kontakta ar Gerlēnu Šišerī. Tas ietekmēja manu ātrumu un trasē nevarēju parādīt, to ko vēlējos," sacīkstes komentē Baumanis.

"Ļoti žēl, ka pēc lieliska brauciena Kanādā, šoreiz Francijā tikai 13. vieta. Šī būs viela pārdomām. Turpināsim ar komandu strādāt, lai pēc iespējas labāk sagatavotos nākamajam posmam mājās, Biķernieku trasē, un uzrādītu vismaz tikpat labu rezultātu kā Kanādā," par tālākajiem plāniem stāsta sportists. "Vakardien tika nolaistīta trase, līdz ar to šodien tīrā trase bija mašīnas platumā. Noturēties tajā ar salauztu piekari ir ļoti grūti. Francijas posms allaž bijis populārs ar daudzajiem kontaktiem pirmajos pagriezienos. Šis nebija izņēmums. Mehāniķus gaida liels darbs ne tikai pie tehniskās uzbūves, bet arī pie vizuālā darba, lai mašīna uz treniņiem Rīgā ir skaista, tīra un ar jaunām uzlīmēm. Cīņasspars ir saglabāts. Nevaru sagaidīt mājas posmu ar daudzajiem latviešu atbalstītājiem tribīnēs. Tur gribēsies parādīt to, ko neparādījām šeit," kaujinieciskumu apliecina Jānis.

Baumanis kvalifikācijā sakrāja 130 punktus, bet viņam priekšā 12. vietā bija slavenais francūzis Sebastiens Lēbs, ar kuru Baumanim bija vienāds punktu skaits pēc trešā kvalifikācijas brauciena.

Kvalifikācijā uzvarēja Johans Kristofersons no Zviedrijas, kurš sakrāja 195 punktus, kamēr otrajā vietā ar 166 punktiem ierindojās norvēģis Andreass Bakerūds. Trešo vietu ieņēma cits zviedrs Matīass Ēkstrems, kuram arī 166 punkti.

Pasaules čempionātā rallijkrosā bija teju mēnesi ilgs pārtraukums, iepriekšējam posmam augusta sākumā notiekot Kanādā. Tajā Baumanis pirmos reizi sezonā tika finālā, paliekot sestajā vietā, kas latvietim ir šīs sezonas labākais sasniegums. Savukārt nākamais posms pēc Francijas norisināsies Rīgā, kad Biķernieku trasē tiks aizvadīta Latvijas "Grand Prix" izcīņa.

Pēc sezonas septiņiem posmiem kopvērtējumā pirmajā vietā ar 195 punktiem ir Kristofersons, kuram ar 140 punktiem seko slavenais francūzis Lēbs, kamēr trešais ar tikpat punktiem ir zviedrs Timijs Hansens.

Tikmēr Baumanis ar 64 punktiem ir devītajā vietā.

Francijā norisinājās arī Eiropas rallijkrosa čempionāta ("Euro RX") ceturtais posms "SuperCar" klasē, kurā startē "Set Promotion" vienību pārstāvošais Reinis Nitišs. Jēkabpilietis četrus kvalifikācijas braucienus Francijā noslēdza ar 168 punktiem, kas ļāva ierindoties trešajā vietā un sasniegt pusfinālu.

Savā pusfināla braucienā Nitišs ieņēma otro vietu, kas ļāva kvalificēties finālam, kurā gan viņam neizdevās veiksmīgākais brauciens, ierindojoties pēdējā sestajā vietā. Uzvaru šajā posmā izcīnīja francūzis Sirils Raimons, bet otro vietu ieņēma Kristians Sabo no Ungārijas.

"No vienas puses savu rezultātu vērtēju labi, ne vienmēr iespējams kāpt uz goda pjedestāla. No otras puses, varēja būt arī labāk, jo mums noteikti pietika ātrums, lai cīnītos ne tikai par goda pjedestālu, bet arī uzvaru," pēc sacīkstes atzina Reinis. "Vēl no citas puses apzinos, ka ceturtajā kvalifikācijā iegūtos bojājumus novērsām pašā pēdējā minūtē – posms būtu beidzies, ja pirmsstarta laukumā iebrauktu brīdi vēlāk. Tagad jāievelk elpa, un ar prātu jānobrauc pēdējais posms, un, kā saka, jāpārkāpj suņa aste! Mazliet žēl, ka sanāca pievilt komandu, un finālā jau pirmajā līkumā zaudēt visas cerības, bet tāds nu ir sports – uzvaras katru reizi izcīnīt nevar."

Eiropas čempionāta kopvērtējumā Nitišs pēc četriem posmiem ar 106 punktiem joprojām ir pirmajā vietā, kamēr otrajā pozīcijā ar 80 punktiem ir Raimons. Savukārt trešajā vietā esošais zviedrs Antons Marklunds, kurš svētdien bija trešais, iekrājis 76 punktus.

Tāpat Francijā tika aizvadīts arī Eiropas čempionāta "Super1600" klases ceturtais posms, kurā startē Jāņa Baumaņa brālis Artis.

Viņš pēc četriem kvalifikācijas braucieniem ar 153 punktiem bija ceturtais, sasniedzot pusfinālu. Savā pusfināla braucienā A.Baumanis bija otrais, bet finālā izcīnīja trešo vietu, kas gan viņam ļāva saglabāt pirmo vietu kopvērtējumā.

"Šīs nebija no labākajām sacensībām, kādas man bijušas," īso atskatu par sacensībām piedāvā Artis Baumanis. "Iekšēji mocījos pats ar sevi, tomēr finālā izdevās izcīnīt trešo vietu ar jauno mašīnu. Rezultāts nav slikts, tomēr vēl daudz kas jāmācās, lai varētu braukt ātrāk. Pieļauju, ka gaidīju vairāk, kā reāli varēju izpildīt."

"Jāaizmirst, kā es uzvedos šodien trasē. Rīgā jāver jauna lappuse vaļā un jābrauc ar jaunu jaudu. Šī nedēļa paliks atmiņā ar savu karstumu. Braucot varēja just, kā sviedru piles tek pāri acīm. Visa posma laikā ļoti saulaini apstākļi, daudz skatītāji un lielisks atbalsts arī no francūžiem, tādēļ bija milzīgs prieks šeit braukt. Liels paldies visiem latviešu faniem, kas bija ieradušies mūs atbalstīt arī šeit uz vietas. Tiekamies visi Biķernieku trasē!" aicina Artis.

Čempionāta kopvērtējumā A.Baumanis pēc četriem posmiem ar 87 punktiem ir līderis, par vienu punktu mazāk ir viņa komandas biedram "Volland Racing" vienībā Rokam Bacuškam.

A.Baumanis šajās sacensībās pirmo reizi startēja ar "Audi A1" auto, bet iepriekš viņš brauca ar "Škoda Fabia" spēkratu.

Savukārt pasaules čempionāta debiju RX2 klasē Francijā piedzīvoja Latvijas braucējs Edijs Ošs. Viņš kvalifikācijas četros braucienos sakrāja 118 punktus, paliekot priekšpēdējā - 16. vietā. Atsevišķos braucienos Ošs, kurš pievienojies Latvijas komandai "Sports Racing Technologies", divreiz bija 16. vietā un divreiz 13. pozīcijā.

"World RX" šīs sezonas pirmajos trijos posmos Jānis Baumanis ikreiz sasniedza pusfinālu, tikai jūnija sākumā slavenajā Silverstounas trasē viņš pirmo reizi sacensības noslēdza jau pēc kvalifikācijas, bet pēc tam Norvēģijā un Zviedrijā atkal ierindojās starp 12 labākajiem. Savukārt līdz šim labākais etaps Baumanim bija augusta sākumā Kanādā, kur viņš ieguva sesto vietu.

Kopumā šīs sezonas kalendārā pasaules čempionātā būs 12 etapi, Latvijā septembra vidū notiekot devītajam posmam.