Pateicoties šim manevram, Hamiltons Sočos izcīnīja uzvaru, bet Botass finišēja otrais.

"Es nedaudz apmulsu, jo neko tādu mēs neplānojām," somu pilotu citē izdevums "Autosport". "Parasti pirms sacīkstes mēs apspriežam dažādus variantus, dažādus scenārijus, kā mums būtu jāreaģē dažādās situācijās. Tas, kas notika šodien, mēs negaidījām. Es pavēlu saņēmu pēkšņi. Negaidīju neko tādu, tāpēc biju nedaudz sarūgtināts."

Savukārt Hamiltons izteicās, ka esot domājis atdot komandas biedram viņa godam iegūto pozīciju un ka šādu uzvaru viņš nevērtē augstu.

"Doma par to, ka varētu viņam atdot pozīciju, man ienāca prātā," Hamiltonu citē portāls "F1 Today". "Es par to domāju pēdējos apļos. Sapratu, ka braucu pa priekšu, un sapratu, ka tas ir dīvaini. Taču es atcerējos, ko teica komanda: mums šie punkti ir vajadzīgi. Ja salūzīs mašīna, ka mēs pazaudēsim dzinējus, zaudēsim čempionātā ar viena-divu punktu starpību. Tā bija komandas loģika, lai cik smagi tas nebūtu. Šī bija viena no dīvainākajām dienām manā karjerā. Viennozīmīgi, ar šo uzvaru lepojos vismazāk."