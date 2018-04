"Mēs Bahreinā un Ķīnā jau redzējām: atstatums starp ātrākajām komandām un pārējiem ir pārāk liels," Braunu citē specializētais portāls "F1i". "Šanhajā 16. aplī Magnusens jau par 20 sekundēm atpalika no priekšā braucošā Rikjardo. Drošības mašīna gan nedaudz sajauca kārtis, taču tas nedeva iespēju ne-topa komandām pacīnīties par vietu uz pjedestāla. Drīzumā būs posms Baku, un pērn tieši tur Strolls no "Williams" kļuva par vienīgo pilotu no pārējām komandām, kas iekļuva trijniekā. Vai šobrīd "Haas", "Renault" un "McLaren" būtu uz to spējīgi? Man šķiet, ka tas nav iespējams."

Kā zināms, pirmajos trijos šāgada F-1 čempionāta posmos triumfēja "Ferrari" un "Red Bull" piloti – divreiz uzvarēja Sebastjans Fetels, bet Ķīnas "Grand Prix" – Daniels Rikjardo.