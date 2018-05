Latvijas rallija čempionāta (LRČ) trešajam posmam, " Rally Talsi 2018", jau pieteikušās vairāk nekā pussimts ekipāžu no 11 valstīm, informē sacensību rīkotāji.

18. un 19. maijā Talsu novada apkārtnē tiks noskaidroti uzvarētāji gan Latvijas rallija čempionāta ietvaros, gan vēsturisko auto rallija ieskaitēs, kā arī desmito reizi tiks pasniegts prestižais Čempionu kauss.

Jaudīgāko auto ieskaites klasē LRC ABS šobrīd saņemti seši pieteikumi. Startam "Rally Talsi" gatavojas iepriekš pasaules rallija čempionātā (WRC) startējušais Ukrainas autosportists Valērijs Gorbans, kurš pēc pirmajiem diviem Latvijas rallija čempionāta posmiem ir klases kopvērtējuma līderpozīcijā.

Skatītāji ātrumposmos varēs vērot arī pazīstamo Lietuvas autosportistu Benediktu Vanagu, kurš vairākkārt piedalījies leģendārajā Dakāras rallijreidā. Lietuvietis Talsos startēs ar "Škoda Fabia R5" spēkratu, un būs arī viens no Čempionu kausa pretendentiem. LRC ABS klasē ar viņu sacentīsies arī viens no pašmāju autosportistiem Jānis Berķis, kā arī lietuvietis Egidijs Valeiša un Sergejs Ugers, kurš pārstāv Izraēlu; arī viņi brauks ar "Ford Fiesta R5". Tikmēr vēl vienu "Ford Fiesta" auto, tikai atbilstošu "Proto" grupas noteikumiem, vadīs poļu pilots Roberts Kociks.

Skaitliski lielākais pieteikumu skaits saņemts no "Rallyworkshop" komandas , kas dažādās ieskaites klasēs pieteikusi septiņas ekipāžas, to skaitā Ediju Bergmani, Kasparu Kaņeps-Kalniņu, kā arī LRC2 ieskaites pirmo divu posmu uzvarētāju Emīlu Blūmu. Tieši ar LRC2 klases "Mitsubishi Lancer Evo X" automašīnu startam "Rally Talsi" pieteicies arī vēl viens no Čempionu kausa pretendentiem – Aleksandrs Mihailovs.

Kopumā piecas ekipāžas startēs zem "Neiksans Rallysport" karoga – LRC2 klasē to pārstāvēs šī brīža FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta ("Euro RX") sezonas kopvērtējuma līderis Reinis Nitišs, kuram stūrmaņa lomā būspieredzējušais Andris Mālnieks.

Starptautiski atpazīstamo autosportistu sarakstu papildinās arī viens no vadošajiem FIA Eiropas rallija junioru čempionāta dalībniekiem Mārtiņš Sesks, kā arī pasaules autosporta leģendas Petera Solberga dēls Olivers. Šie abi piloti, kuri šobrīd atrodas LRC3 klases kopvērtējuma galvgalī, rallijā piedalīsies ar "Peugeot 208 R2" auto.

Dalībnieku pieteikumu pieņemšana noslēgsies 8. maijā plkst. 18.