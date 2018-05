Portāls "Delfi" par notikumiem trasē pirmajā sacanīsību dienā, kurā tiks aizvadīti pirmie divi kvalifikācijas braucieni, informēs īpašā teksta tiešraidē no Silverstounas!



World RX 4. posms Lielbritānijā. 1. diena

Tagad trasē demostrācijas braucieni - dzinējus iedarbinās jaudīgās B grupas rallija mašīnas. Jā, šie iespaidīgie "veterāni" arī dosies rallijkrosa trasē!

"Viss bija labi, bet pēdējā līkumā pirms džokera palika otrajā pārnesumā un visu džokeri Jānis izbrauca ar trešo, kaut kas notika ar pārnesumu pārslēgšanu, tāpēc tajā aplī ļoti daudz zaudēja. Jāskatās, kas ar ātrumkārbu," pēc finiša pastāstīja Andris Baumanis.

Piektajā braucienā divu vecu labo čomu cīņa - Peters Solbergs un Sebastjans Lēbs brauc bamperis bamperī, Lēbs izvēlas džokerī braukt priekšpēdējā aplī, bet tas viņam nepalīdz, Peters uzvar šajā braucienā un uzrāda pirmās kvalifikācijas labāko laiku - 2:44.792. Jānis Baumanis nobīdīts uz 14. vietu (2:50:576).Interesanti, ka ķīnietis Ma Cjuinhua nav pēdējais, viņam 20. rezultāts no 23 dalībniekiem. Tiesa, Endijs Džordans ceurtajā grupā nesasniedza finišu.

Ceturtais brauciens – Jānis Baumanis labi nostartē, bet kā zibens visiem, izņemot Ekstremu, pašaujas garām vietējais brauciens Endrjū Džordans. Ilgi gan viņš otrajā vietā nenoturas, jo otrajā aplī nenovalda auto, saslīd un palaiž garām visus konkurentus, arī Jāni Baumani. Ekstroms pārliecinošā vadībā, Jānis par otro vietu cīnās ar Antonu Marklundu un finišā ir pārliecinoši priekšā zviedram. Neiztiek bez kļūmēm pirmajā braucienā, bet kopvērtējumā Baumanis pagaidām ir 10. pozīcijā. Ekstroms uzrāda labāko laiku, apsteidzot Kristobersonu par pussekundi.

Taktisku uzvaru trešajā braucienā izcīna Kevins Kansens. Visu laiku viņš turējās cieši aiz Timura Timerzjanova un džokeri iebrauca priekšpēdējā aplī. Izbraucis no tā tīrā trasē, Hansens varēja kāpināt ātrumu un finišā apsteidza Krievijas pilotu, kurš džokeri veica pēdējā aplī. Šis brauciens bija vēl lēnaks, lai gan trase žūst - Hansens tikai trešais aiz Kristofersona un Bakerūda.

Otrajā braucienā uzvar Andreass Bakerūds ("EKS"), kurš džokeri izbrauc pēdējā aplī, tomēr saglabājot savu līderpozīciju. Viņš gan ir veselu pusotru sekundi lēnāks nekā pirmā brauciena uzvarētājs Kristofersons. Otrais finišēja Timijs Hansens.

Pirmajā grupā tikai trīs dalībnieki, bez drāmas un konkurences te uzvar Johans Kristofersons, otrais Žeroms Grosē-Žanins, trešais ungārs Tamašs Karai.

Kvalifikācija RX2 ieskaitē noslēgusies, Vasīlijam Grjazinam septītais labākais rezultāts! Tagad sākas pirmā kvalifikācija "Supercar" klasē.

Dramatisks izvērtās otrās grupas starts ARX ieskaitē – no pieciem braucējiem līdz finišam aizkļuva tikai divi, turklāt otrās vietas īpašnieks Filips Maloinje līdz finišam burtiski "aizkliboja", zaudējot uzvarētājam minūti. Trīs – Patriks Sandels, Timo Šaiders un Skots Spīds – nefinišēja.

Pirmo RX2 ieskaites kvalfikāciju nupat aizvadīja Vasīlijs Grjazins, kurš startē ar Latvijas licenci. Vasīlijs labi izcēla startu, izvirzījās vadībā, taču jau pēc pāris līkumiem viņu nostūma uz trešo vietu, tāpēc SRT komandas braucējs uzreiz izvēlējās veikt "džokeri". Tomēr Grjazinam neizdevās pietuvoties līderiem pietiekami tuvu, un finišā viņš trešais. Taču galvenais kvalifikācijā, kā zināms, ir nevis vieta braucienā, bet gan rezultāts - lēnākā brauciena uzvarētājs var pat neiekļūt labāko vidū.

Skaisti un lepni – vienīgie karogi, kas pacelti fanu tribīnēs Silverstounā, ir Latvijas!

Pēc tam pirmā kvalifikācija četrām RX2 ieskaites grupām, pēc tam pirmā kvalifikācija "Supercar" klasei. Jānim Baumanim ielozēta ceturtā grupa kopā ar Ervē Lemonjē, Matiasu Ekstromu Antonu Marklundu un vietējo braucēju Endrjū Džordanu.

Vispirms trasē dosies pavadošās ARX jeb "Americas Rallycross" ieskaites pārstāvji, to te ir 10. Daļa no viņiem zināmi no rallija kā zviedrs Patriks Sandels vai austrālietis Kriss Atkinsons, citi redzēti pirms tam startējam "World RX" – Tanels Fusts, Renē Minnihs un Liems Dorans.

Kvalifikācijas braucieni sāksies pl. 11.30 pēc vietējā laika, pēc 4 minūtēm.

Atbilstoši laika prognozēm, kas visas draudzīgi rādīja, ka šodien nelīs, Jāņa Baumaņa mašīnai mehāniķi vakar uzlika jaunās piekares detaļas, kas beidzot saņemtas, un saregulēja piekari priekš cietas trases un tas, acīmredzot, bija pareizi, jo brīvajos treniņos Jānim labi apļa laiki, brauca līdzīgi ar Matiasu Ekstrēmu, ziņo pilota tēvs un menedžeris Andris Baumanis.

https://twitter.com/audisport/status/1000309040503820288

Trases paviljonos, kur F-1 sacensību laikā ir komandu boksi un tehniskās telpas, izvietoti tirdzniecības stendi, kuros var iegādāties, sākot ar riteņu diskiem līdz uzvalkiem un krekliem ar autosporta tematiku, ir arī sporta mašīnu izstāde. Īpaši to novērtē nostalģiskāki rallija cienītāji...

Peters Solbergs pirms sacensībām, pēc iepazīšanās ar trasi bija, kā ierasts, tiešs: trase kā Lielbritānijas WRC rallijs – pielijusi, dubļaina, "shitty".

Lielbritānijas posms būs vēsturisks vēl ar kādu debiju – pirmo reizi pasaules rallijkrosa čempionātā startēs pilots no Ķīnas. Ma Cjuinhua ir pieredzējis autošosejas braucējs, piedalījies F-1 testos un izturības sacensībās, bet rallijkrosā viņš startēs pirmo reizi. "Priecājos, ka man ir iespēja piedalīties šajās sacensībās un sacensties ar pilotiem, kurus apbrīnoju bērnība – Peteru Solbergu un Sebastjanu Lēbu. Tā man būs ļoti laba un īpaša pieredze," saka ķīnietis. "Cīnīšos. Man patīk Silverstounas trase, 2012. gadā es te aizvadīju F-1 testus. Man patīk šī vieta, ceru un veiksmīgu atgriešanos." "Nav viegli savaldīt šo 600 ZS mašīnu," godīgi atzīstas Ma. "Mani pirmie oficiālie testi bija Loekas trasē Francijā, ļoti atšķirīgi no tā, kur es esmu braucis. Man nav nekādas pieredzes rallijā, es nāku no šosejas, man tagad ir jāpievērš uzmanība citām lietām trasē, citāds stils, bet līdz šim viss gājis labi. Joprojām mācos, joprojām pielāgojos."

Marks Higinss labprāt piedalās dažādās sacensībās, viņš vairākkārtējis startējis slavenajā Menas salas sacensībās, un ar prieku piedalās dažādos neparastākos pasākumos. Par interneta hitu kļuva viņa izbrauciens ar rallija "Subaru Impreza" pa Sanktmoricas bobsleja trasi. Autosportists atklāja, ka viņam plānā ir nākamā avantūra, kas tiks filmēta Rumānijā. "Skojiet jaunumiem, pēc diviem mēnešiem kaut kas būs," viņš pačukstēja.http://www.delfi.lv/auto/motorusports/foto-rallija-subaru-izbrauc-olimpisko-bobsleja-trasi-sanktmorica.d?id=48617995

"Supercar" klases pastāvīgo dalībnieku sarakstu katrā posmā papildina vietējie piloti, un Silverstounā viens no tādiem ir Marks Higinss, ko uzcītīgākie Latvijas rallija cienītāji atceras no viņa viesošanās reizēm Latvijā. Higinss (attēlā pa labi) viņiem sūta sveicienus!Portālam "Delfi" pieredzējušais pilots pastāstīja, ka Silverstounas rallijkrosa trasi jau esot iemēģinājis martā, tad te tika aizvadīts Lielbritānijas čempionāta pirmais posms. "Toreiz apstākļi bija vēl briesmīgāki, gaisa temperatūra mīnus viens grāds, saķeres nekādas," viņš stāsta. "Tagad vismaz siltāks un nav tik slapjš. bet visi esam vienādā situācijā."

https://twitter.com/gomotorsport/status/1000309017946873857

Atgādinām, ka leģendārajā Silverstounas trase "World RX" uzņem pirmo reizi, līdz tam Lielbritānijas posms notika Lidenhilas trasē Anglijas dienvidaustrumos, netālu no Lamanša. Debijas reizē trasē paredzēts plašs pasākumu klāsts – koncerti, vizināšana ar "Jaguar" un "VW" mašīnām pa trasi, pasākumi bērniem utt.

https://twitter.com/audisport/status/1000306590887661568

Starp citu, Jānis Baimanis trasē ieradās gandrīz pa taisno no bakalaura eksāmena biznesa augstskolā "Turība", kurā viņš saņēma ausgtāko atzīmi – 10. "Delfi" pievienojas apsveikumiem jaunajam uzņēmējdarbības speciālistam!

Piektdien tika aizvadīti brīvie treniņbraucieni un dažādas preses aktivitātes. Jānim Baumanim "Supercar" klasē 12. labākais rezultāts (40,770 sek.). Ātrākais apļa laiks Matiasam Ekstromam (39,568 sek.).

Taču karstasinīgie briti redz, ka kalendārā rakstīts "maijs", un attiecīgi arī ģērbjas.

Anglijā kā jau Anglijā – lietus, migla un +14 grādi. Trase ir pielijusi un dubļaina.

"Delfi" šosezon "piedalās" visās sacensībās

Sveicināti, portāla "Delfi" lasītāji! Šajā nedēļas nogalē no leģendārās Silverstounas trases ziņosim par notikumiem pasaules rallijkrosa čempionāta sacensībās.