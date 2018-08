Elektrokartingu čempionātā (TeK klase) pirmo vietu, saglabājot nemainīga sezonas līdera pozīciju, izcīnīja Saldus BJC komandas pilots Ričards Irbe. Savukārt LMT AA Skolu kartinga kausa ceturtajā posmā uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena stājās Siguldas novada jaunrades centra "Moto darbnīca" kartingu komandas pilots Roberts Klinsons.

Otro vietu TeK klases ieskaitē guva Raitis Plukšs, kurš pārstāv Smiltenes tehnikuma komandu, bet trešo – Raivis Veikšāns no Aizkraukles profesionālās vidusskolas. LMT AA Skolu kartinga kausa ieskaites ceturtajā posmā godpilno otro vietu ieņēma Priekuļu tehnikuma kartingu komanda ar Jāni Mantiņu pie spēkrata stūres, bet trešo – Rīgas valsts 1. ģimnāzijas komanda ar pilotu Kristapu Stumpu.

Sporta kompleksā "333" pulcējās kupls sportistu un atbalstītāju skaits. Uz starta līnijas sestdien stājās kopumā 203 kartingi dažādās ieskaites klasēs. Šis posms sportistiem un komandu mehāniķiem bija nedaudz vienkāršāks, salīdzinot ar iepriekšējiem, kad gaisa temperatūra bija ļoti augsta un vajadzēja īpaši piedomāt, lai spēkrati varētu izturēt visas sacensības. Tomēr tas nenozīmē, ka arī šoreiz nebija īpaši jādomā par kartingu dzesēšanu un sagatavošanu pirms katra brauciena.



Dainars Dambergs, LMT Autosporta Akadēmijas vadītājs: "Sacensības vērtēju pozitīvi. Pirmkārt, ne sportistus, ne pašus kartingus tik ļoti nenomocīja karstā saule, kā tas bija iepriekšējos sacensību posmos. Otrkārt, LMT AA jaunieši parādīja cīņas sparu līdz pat fināla braucieniem. Elektrokartingu klasē līderpozīcijas saglabā Ričards Irbe. Viņa uzrādīto rezultātu ievērojuši arī sacensību dalībnieki no citām klasēm un organizatori, kas uzteica komandu, uzsverot, ka Saldū tiešām prot apieties ar elektrokartingiem. Aizvadot šo sacensību posmu, skolu komandu patstāvību un radošumu nevar salīdzināt ar to, kāds tas bija, uzsākot sezonu. Mums, līdzjutējiem, viņi sagādā aizraujošus mirkļus un pozitīvas emocijas. LMT AA Skolu kartinga kausa ieskaitē šajā sacensību posmā norisinājās tik spraigas cīņas, ka pat fināla braucienos nebija skaidrs, kurš no sportistiem – siguldietis vai priekulietis – šķērsos finiša līniju pirmais. Ir prieks par mūsu jauniešiem, gan tiem, kas šodien mājās dodas ar kādu godalgu, gan tiem, kam nedaudz līdz tam pietrūka. Ir patiess gandarījums vērot jauniešu progresu."

Ričards Irbe, sezonas līderis elektrokartingu TeK klasē: "Nespēju noticēt, ka savā pirmajā sezonā esmu noturējis līderpozīcijas visos piecos sacensību posmos. Protams, ieguldīts smags komandas darbs, pavadītas neskaitāmas stundas trasē un garāžā. Ar šī posma rezultātiem apmierināts gan neesmu. Kartingam bija tehniskas problēmas, nācās to pietaupīt, lai veiksmīgi aizvadītu fināla braucienus. Ja pirmajos posmos bija grūti izprast elektrokartingu, tad tagad, šķiet, esmu ar to "saaudzis". Pazīstu ikvienu motora dūkoņu. Uz sezonas pēdējo posmu, Jelgavā, jānovērš kartinga tehniskās problēmas un jāsagatavojas arī pašam. Par konkurenci TeK klasē sūdzēties tiešām nevar!"

Veiksmīgas sacensības aizvadījuši arī tie jaunieši, kuriem LMT AA šajā sezonā piešķīrusi atbalstu karjeras attīstīšanai. Sešpadsmitgadīgais Artūrs Bondars "Rotax Max" Senior klasē ieguva 2. vietu Latvijas Čempionāta un "Rotax Max" Izaicinājumu kausa ieskaitē. Pēc šī posma viņš ierindojies līderpozīcijās LČ komandu kopvērtējumā. Ropažniece Alise Līga Grāmatiņa TK klase šoreiz ierindojās 14. vietā. Kristapam Stumpam, neskaitot goda pjedestāla trešo pakāpienu LMT AA ieskaitē, 8. vieta TK klasē. Savukārt Tomass Grīntāls no Ventspils tehnikuma TeK klase finišēja 6. vietā.

Jau pēc mēneša, 29. septembrī, Jelgavā notiks sezonas pēdējās sacensības – Latvijas Čempionāta, Pro-Kart kausa un LMT AA Skolu kartinga kausa 5. posms, kā arī LMT AA Latvijas Elektrokartingu čempionāta 6. posms.