Jēkabpilietis Reinis Nitišs svētdien, 16. septembrī, kļuva par divkārtēju Eiropas čempionu rallijkrosā, nodrošinot sev 2018. gada meistara nosaukumu prestižākajā, "Supercar" klasē. Uzvarētāja kausu viņš saņēma no visu laiku izcilākā rallijkrosa čempiona, zviedra Keneta Eriksona rokām.

Uz pēdējo čempionāta posmu Rīgā Reinis ieradās ar 26 punktu pārsvaru kopvērtējumā, un viņam Biķerniekos pietiktu ar pieciem punktiem, lai nodrošinātu titulu. Kā ikviens sevi cienošs sportists, Reinis pierādīja, ka ir cienīgs saukties par Eiropas čempionu un cīnījās katrā kvalifikācijas braucienā, uzvarēja pusfinālā un pēc tam arī finālā. Kopvērtējumā viņam ievērojams 34 punktu pārsvars pār zviedru Antonu Marklundu un 35 punktu pārsvars pār līdz tam tuvāko sekotāju, francūzi Sirilu Reimonu.

"Pēc finiša pirmais mani apsveica Reimons, kurš pirms tam uzvarēja savā mājas posmā Francijā. Viņš toreiz teica, ka man jāuzvar te, Rīgā, un piedzīvotu šo sajūtu. To es arī izdarīju," saka Reinis. "Pēc sacīkstes izpētīju rezultātus, un secināju, ka mans pārsvars finālā bija niecīgs. Kad pēc džokera spoteris teica, ka jāturpina braukt, domāju – man taču ir atrāviens, bet nebija vis. Pēc tramplīna man sašķiebās spogulis ,un es neredzēju, kas un cik tālu ir aiz manis."

"Vienā dienā viss – posma uzvara, tituls un publika. Viņi bija "crazy"! Pēc finiša dzirdēju, kā mani sveica tribīnes un tas bija lieliski, liels paldies!" saka jaunais Eiropas čempions. "Brīvdienas bija smagas. No vienas puses, ļoti liels pārsvars [kopvērtējumā], bet mēs ļoti labi zinām, cik rallijkrosā viss ātri var mainīties. Bija diezgan liels stress, īpaši pirmajā kvalifikācijā ārmala kopā ar Sirilu... Kad tikām tam pāri, tad jau nedaudz izelpojām un sapratām, ka tā arī turpināsim. Protams, titula izcīnīšana pēc ceturtās kvalifikācijas bija ļoti liels un svarīgs notikums, bet neļāvu emocijām plūst pāri malām, jo bija vēl divi braucieni. Vinnējām pusfinālu, finālā no pirmā līdz pēdējam aplim darīju visu, ko varēju, un izdarīju! Trīs [sekundes] desmitdaļas mani šķīra no otrās vietas, un smaga cīņa. Varu apskatīties spogulī un sev pateikt, ka izdarīju visu, ko varēju!"

Pirmo Eiropas čempiona titulu Reinis Nitišs izcīnīja 2013. gadā, bet "Super 1600" klasē, pārstāvot to pašu "SET Promotions" komandu.