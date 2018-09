Šīs sezonas beigās Okonam būs jāpamet "Force India" komandu, kurā turpinās braukt jaunā īpašnieka dēls Lenss Strolls, bet citu piedāvājumu viņam pagaidām nav. Turklāt viņa izredzes nelabvēlīgi var ietekmēt tas, ka franču pilots joprojām saistīts ar "Mercedes" jauno braucēju akadēmiju.

"Es esmu ļoti vīlies par to, kādi faktori tiek vērtēti augstāk par rezultātiem," Okonu citē izdevums "Auto Hebdo". "Esmu vīlies par to, kā viss notticis. Par to, ka es esmu nonācis šādā situācijā pēc labi padarīta darba. Par to, ka pirms diviem mēnešiem man bija divi labi varianti ar "Renault" un "McLaren", bet tagad nav neviena."

Kā ziņojām, "Renault" F-1 komanda izvēlējās piesaistīt pieredzējušo Danielu Rikjardo, bet "McLaren" Fernando Alonso un Stofela Vandorna vietā izvēlējās Karlosu Sainsu un 18 gadus veco Lando Norisu.

"Es atteicos no "McLaren" par labu "Renault", bet arī šis nesanāca. Taču, ja man viss būtu jāsāk no gala, es nevienu no saviem lēmumiem nemainītu. Simtām reižu galvā esmu pārskatījis visus scenārijus un katrreiz nonāku pie secinājuma, ka mēs rīkojāmies pareizi, balstoties uz to informāciju, kas bija mūsu rīcībā," apgalvo Okons. "Nevarējām paredzēt, ka viss pavērsīsies pret mani."

""Renault" komanda izdarīja izvēli. Tai bija savi apsvērumi, kurus es nezinu. Es "Renault" nevainoju, jo šī komanda man patīk, man ar to ir ciešas saites. Neaizmirstu, ka viņi man palīdzēja kļūt par F-1 pilotu," atzīst franču autosportists.

Estebans Okons F-1 čempionāta kopvērtējumā ar izcīnītiem 45 punktiem ieņem 11. vietu, par vienu punktu atpaliekot no sava komandas biedra Serhio Peresa.