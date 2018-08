Pēc vācu medija pieejamās informācijas F-1 īpašnieki "Liberty Media" ir panākuši vienošanos ar Vācijas pusi par posma saglabāšanu arī nākamsezon tieši šajā trasē.

Jau ziņots, ka šajā F-1 sezonā ir atgriezies ne tikai Vācijas, bet arī Francijas posms, taču ticis izņemts Malaizijas etaps. F-1 sacensības pēdējo reizi Vācijā nenotika 2017., 2015. un 2007. gadā, taču kopumā Vācijas "Grand Prix" ir visai stabila Pirmās formulas pasaules čempionāta vērtība.

Kā ziņo "Frankfurter Allgemeine Zeitung", abas puses līgumu par Vācijas posma aizvadīšanu Hokenheimas trasē 2019. gadā parakstīs septembra laikā. Iepriekš Vācijas etapi notikuši arī Nirburgringas trasē, pēdējam no tiem risinoties 2013. gadā.

Savukārt Vācijas "Grand Prix" organizatori no plašāku komentāru sniegšanas ir atteikušies.

Šosezon etaps Vācijā jau notika, tajā uzvarot slavenajam "Mercedes" britu pilotam Lūisam Hamiltonam, taču neveiksmīgs tas izrādījās mājiniekam Sebastjanam Fetelam no "Ferrari", kurš avārijas dēļ braucienu nepabeidza.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 13 posmiem līderim Hamiltonam ir 231 punkts, kamēr 214 punkti ir Fetelam. Trešais ar 146 punktiem ir soms Kimi Reikenens no "Ferrari", bet viņam ar 144 punktiem seko Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass no Somijas. Pirmo sešinieku noslēdz komandas biedri ("Red Bull") Makss Verstapens no Nīderlandes un austrālietis Daniels Rikjardo, kuriem ir attiecīgi 120 un 118 punkti.

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms.