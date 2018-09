"Ja vien viņš būtu vesels, es varētu viņam pavaicāt daudz ko," Fetels paudis trešdien iznākušajā nedēļas izdevumā "Sport Bild".

Fetels vēlētos dzirdēt Šūmahera viedokli ne tik daudz par to, kā jābrauc, bet drīzāk par sadarbību ar komandu un F-1 politiku, jo viņam ir "liela pieredze no "Ferrari" pavadītajiem laikiem".

Šūmahers brauca "Ferrari" no 1996. līdz 2006. gadam, kad izcīnīja piecus no saviem septiņiem F-1 čempiontituliem. Karjeru viņš noslēdza 2012. gadā, bet informācija par viņu ir ļoti niecīga pēc 2013. gada nogalē gūtajām galvas traumām, kas tika piedzīvotas, slēpojot kalnos.

Leģendārais Šūmahers četrkārtējam čempionam Fetelam bijis paraugs un draugs.

Fetels "Ferrari" pārstāv trešo sezonu. Sešus posmus pirms tās beigām viņš atpaliek no pašreizējā čempiona Lūisa Hamiltona ("Mercedes") 40 punktus, taču nav atmetis cerību kļūt par čempionu.

"Pirmkārt, es varu to paveikt, jo esmu to spējis jau četras reizes. Otrkārt, man ir piemērota formula, kas ir līdzīgās pozīcijās ar "Mercedes"," izteicies Fetels. "Joprojām varu kļūt par čempionu, un tas atkarīgs tikai no manis. Es turpināšu cīnīties."

Nākamais F-1 posms notiks septembra beigās Sočos, Krievijā.