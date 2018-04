"Monster Energy" FIA pasaules rallijkrosa čempionāta 2018. gada sezonas tiešraides būs skatāmas Latvijas Televīzijas kanālā LTV7, kamēr viedierīcēs rallijkrosu varēs redzēt "LMT Straume" lietotnē un interneta vietnē.

LTV7 no 15. aprīļa līdz pat novembra beigām piedāvās translācijas no rallijkrosa pasaules čempionāta posmiem. Jaunās sezonas pirmā tiešraides translācija no sacensībām Spānijā svētdien, 15. aprīlī plkst. 15:00, un to komentēs Aldis Putniņš.

"Pēdējos gados, pateicoties Latvijas sportistu panākumiem un lieliski noorganizētām pasaules čempionāta posma sacensībām Rīgā, rallijkross ir izpelnījies lielu ievērību Latvijas sabiedrībā," norāda Latvijas Televīzijas Sporta redakcijas vadītājs Andris Ušackis. Gatavojoties šī gada translācijām, Ušackis uzsver veiksmīgo sadarbības partneru iesaisti. "Mums ir prieks, ka kopējā sadarbībā ar "RA Events" un LMT varēsim sniegt visplašāko iespējamo sacensību atspoguļojumu."

""LMT Straumē" būs izveidota speciāla rallijkrosa čempionāta sadaļa, kurā būs pieejama informācija par visām šī gada sezonas sacensībām. Tajā būs iekļauts arī translāciju kalendārs, lai vieglāk varētu sekot līdzi Latvijas sportistu gaitām. Pie katras tiešraides varēs redzēt arī aktuālās rallijkrosa ziņas sociālajos tīklos, kurām būs izmantots tēmturis #WorldRX," tā Latvijas Mobilais Telefons (LMT) digitālo kanālu vadītāja Līga Tauriņa.

"Starpsezonu pārtraukums šogad rallijkrosa pasaulē ievedis ne vien jaunas komandas, vai pārcēlis vadošos braucējus uz citām komandām, bet arī viesis izmaiņas televīzijas translāciju tiesībās. Lai gan skatītājiem šoreiz būs nedaudz jāpielāgojas, ceru, ka šogad rastais unikālais risinājums būs īpaši parocīgs, lai rallijkross ienāktu teju katrā mājā un ikviens interesents varētu sekot līdzi mūsu braucēju Jāņa Baumaņa, Reiņa Nitiša un Arta Baumaņa gaitām uz pasaules un Eiropas skatuves," norāda "RA Events" direktors Raimonds Strokšs.



2018. gada Monster Energy FIA pasaules rallijkrosa čempionāta tiešraižu plānotais grafiks:

1. Spānija, Barselona 15. aprīli 15:00

2. Portugāle, Montalegre 29. Aprīlis 16:00

3. Beļģija, Metē 13. maijs

4. Lielbritānija, Silverstona 27. maijs

5. Norvēģija, Hella 10. jūnijs

6. Zviedrija, Holjesa 1. jūlijs

7. Kanāda, Truārivjēra 5. augusts

8. Francija, Lojaka 2. septembris

9. Latvija, Rīga 16. septembris

10. ASV, Cota 30. septembris

11. Vācoja, Esteringa 14. oktobris

12. DĀR, Keiptauna 25. novembris