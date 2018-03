Par izmaiņām norises vietā piektdien ziņoja Starptautiskā Motosporta federācija (FIM), bet vēlāk to apstiprināja arī Serģis, gan piebilstot, ka federācija pasteigusies, jo Cēsu posma rīkotāji vēlējušies izmaiņas norises vietā paziņot īpašā preses konferencē.

"FIM nedaudz pasteidzās, taču izmaiņas ir notikušas un tām ir vairāki iemesli. Viens no tiem ir vienkāršs, jo es nāku no Cēsīm, kur esmu dzimis, audzis un Cēsīs ir laba mototrase, kuru augstu vērtē arī daudzi sportisti, par to sniedzot labas atsauksmes. Ķegumā pasaules čempionāta posmi ir bijuši gadu gadiem, tāpēc arī braucēji izteica vēlmi, vai nav iespējas ko pamainīt. Tāpat lielu interesi par šo pasākumu izrādīja Priekuļu un Cēsu novadi, kas vēlas pie sevis redzēt tik lielu pasākumu. Saliekot visu kopā, nonācām pie šāda secinājuma, ka pienācis brīdis pārmaiņām," sarunā ar aģentūru LETA sacīja Serģis.

"Cēsīs pasaules čempionāta sacensības ir notikušas jau iepriekš, tāpēc tā būs atgriešanās. Pats tur esmu startējis un stāvējis uz goda pjedestāla. Kad izmaiņas piedāvājām starptautiskajai žūrijai, viņi mums deva zaļo gaismu. Tagad vēl jāveic daudz darbu, lai trase atbilstu visām prasībām. Šajā ziņā finanšu izdevumi būs lielāki nekā Ķegumā, taču mums ir pieredze, laba organizatoru komanda. Domāju, arī līdzjutējiem būs interesantāk nomainīt vidi. Šis ir eksperiments, bet ar ko tas rezultēsies, redzēsim," piebilda Serģis.

Latvijā šogad, līdzīgi kā pērn, risināsies divi pasaules čempionāta etapi blakusvāģu motokrosā, jo 29. jūlijā desmitais posms notiks "Pīlādžu" mototrasē, Stelpē. Savukārt maija vidū Ķeguma "Zelta zirga" trasē tradicionāli notiks pasaules čempionāta posms motokrosā soloklasēs.

Sacensības Ķegumā arī organizē biedrība "Kristera Serģa motoklubs" un pieckārtējais pasaules čempions motokrosā blakusvāģiem Kristers Serģis.