Parādē piedalījās visu vadošo "World RX" komandu pārstāvji, ieskaitot vienīgo Latvijas pārstāvi pasaules čempionātā Jāni Baumani ("Team STARD"), kā arī mūsu piloti no Eiropas čempionāta ("Euro RX") — Reinis Nitišs ("SET Promotion") un Artis Baumanis ("Volland Racing").

Izloze lēma, ka Jānim Baumanim "Supercar" klases kvalifikācija jāsāk trešajā braucienā kopā ar Niko Milleru ("EKS"), Timiju Hansenu ("Team Total Peugeot"), bijušo F-1 pilotu Aleksu Vurcu ("MJP Raning Team Austria") Un Oliveru Benetu.



Qualifying 1 Grids | Here's how they line up for Q1 in Latvia!#LatviaRX 🇱🇻 #WorldRX pic.twitter.com/p67FecGcRv— FIA World Rallycross (@FIAWorldRX) September 13, 2018