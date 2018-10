Svētdien risinājās noslēdzošie seši ātrumposmi, kuri notika Dinsdurbē, Paplakā, Vecpilī un Podniekos.

Grjazins ("Škoda Fabia R5") kopvērtējumā par 43,3 sekundēm apsteidza ar tādu pašu spēkratu braucošo britu Krisu Ingramu, kamēr trešo vietu izcīnīja zviedrs Ālins Frederiks, kurš arī sacentās ar "Škoda Fabia R5" automašīnu.

Krievu autosportists Liepājā demonstrēja ļoti pārliecinošu sniegumu, jo viņš uzvarēja pirmajos piecos ātrumposmos, bet sestajā, kas sestdien bija noslēdzošais – viņam to neizdevās izdarīt, jo patraucēja plīsusi riepa.

Savukārt svētdien viņš guva uzvaras septītajā, astotajā un devītajā ātrumposmā, kamēr desmitajā un 12. palika otrajā pozīcijā, bet 11. ātrumposmā bija trešais.

Tikmēr no Latvijas braucējiem kopējā ieskaitē desmito vietu ieguva pilots Mārtiņš Sesks ar stūrmani Renāru Franci ("Opel Adam R2"), kuri šajā posmā palika otrie "Junior U27" klasē, par 20,7 sekundēm atpaliekot no "Opel" rūpnīcas komandas biedra Toma Kristensona no Zviedrijas.

Tiesa, jau pirms šī posma Sesks bija nodrošinājis uzvaru sezonas kopvērtējumā "Junior U27" ieskaitē, bet piektdien, ievadot ralliju "Liepāja", viņa ekipāža izcīnīja uzvaru savā klasē kvalifikācijas ātrumposmā "Latvia-100".

Sestdien atsevišķos ātrumposmos mājinieks Sesks neizcīnīja nevienu uzvaru, uzsverot, ka galvenais šo ralliju ir nobraukt līdz galam. Latvietis visos "dopos" bija otrais, kamēr uzvaras guva Kristensons. Savukārt svētdien viņš guva uzvaras trijos ātrumposmos, bet pārējos atkal pirmais bija Kristensons.

Svētdien Sesks un Francis kļuva par čempioniem arī ERČ3 klasē, kā arī Latvijas čempionātā LRČ3 klasē.

Uzreiz pēc noslēdzošā – kopumā divpadsmitā – ātrumposma noslēguma dalībnieki devās uz jaunuzbūvēto Liepājas olimpiskā centra manēžu, kur notika ERČ uzvarētāju apbalvošana.

Pērn Eiropas rallija čempionāta Liepājas etapā uzvaru izcīnīja Grjazins, kamēr no pašmāju sportistiem labāko rezultātu uzrādīja rallijkrosa pilots Reinis Nitišs, kurš bija sestais kopējā ieskaitē. Tiesa, ralliju aizēnoja nelaimes gadījums, kurā, nogāžoties helikopteram, gāja bojā Eiropas čempiona Kajetana Kajetanoviča draugs un Kelces autodroma ilggadējs vadītājs Pavels Jagņatkovskis.

Eiropas čempionāta kopvērtējumā pirms pēdējā posma pārliecinošs līderis ir krievu autosportists Aleksejs Lukjaņuks, kurš ticis pie 150 punktiem un jau nodrošinājis čempiontitulu, bet otro vietu ar 115 punktiem ieņem portugālis Brunu Magelāns, kamēr trešais ar 90 punktiem ir Grjazins.

Savukārt "Junior U27" ieskaitē līderis ir Sesks, kurš piecos posmos iekrājis 132 punktus, otro vietu ar 111 punktiem ieņem Kristensons, bet trešais ar 97 punktiem ir spānis Efrens Ļarena.

"Opel Motorsport" ERČ junioru čempionātā piedalās piekto sezonu pēc kārtas. Pēdējos trīs gadus tieši ar "Opel" automašīnām ir izcīnīti Eiropas junioru čempiona tituli – 2015. gadā to paveica zviedrs Emīls Bergkvists, gadu vēlāk vācietis Marians Grībels, bet pērn pat tika gūta dubultuzvara, britam Krisam Ingramam apsteidzot somu Jari Hutunenu.

Šajā sezonā ERČ ir astoņi posmi, sešiem no tiem risinoties arī junioru ieskaitē.

Paralēli ERČ sacensībām Liepājā ar diviem etapiem tiek noslēgta arī Latvijas čempionāta sezona.