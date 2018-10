Svētdien risinājās noslēdzošie seši ātrumposmi, kuri notika Dinsdurbē, Paplakā, Vecpilī un Podniekos.

Grjazins ("Škoda Fabia R5") kopvērtējumā par 43,3 sekundēm apsteidza ar tādu pašu spēkratu braucošo britu Krisu Ingramu, bet trešo vietu izcīnīja zviedrs Frederiks Ālins ("Škoda Fabia R5").

Krievu autosportists Liepājā demonstrēja ļoti pārliecinošu sniegumu, uzvarot pirmajos piecos ātrumposmos, bet sestajā, kas sestdien bija noslēdzošais, viņam to neizdevās izdarīt, jo rezultātu sabojāja pārsita riepa.

Svētdien Grjazins bija ātrākais septītajā, astotajā un devītajā ātrumposmā, bet desmitajā un 12. palika otrajā pozīcijā aiz zviedra Ālina, bet 11. "dopā" bija trešais.

"Esmu ļoti apmierināts ar sezonas noslēgumu. To izdevās kārtīgi izbaudīt," pēc finiša teica Nikolajs. "Vēlos pateikties savai komandai, organizatoriem, stūrmanim un visiem, kas palīdzēja. Šis bija neticams ceļojums. Liels paldies jāsaka arī konkurentiem, kuri bija ļoti ātri un turpināja progresēt sacensību laikā. Varēju braukt ātri, jo šāda tipa grants segums man ir labi zināms. Vidējais ātrums šeit bija ļoti augsts, tādēļ tehnikai ne vienmēr bija tik liela nozīme, kā spējām būt drosmīgam."

Labākais rezultāts abās sacensību dienās Nikolajam Grjazinam deva maksimāli pieejamos 39 punktus ERČ vērtējumā, kas viņam ļāva pakāpties uz sudraba pozīciju sezonas kopvērtējumā. Eiropas čempiona titulu vēl pirms Latvijas posma sev bija nodrošinājis Aleksejs Lukjaņuks, bet Nikolajs Grjazins pēc pēdējā posma pakāpies uz otro vietu (129 punkti), apsteidzot portugāli Bruno Magaleš, kurš Liepājā nestartēja un noslēdz vadošo trijnieku ar 115 punktiem.

Grjazins kronēts arī par ERC Junior U28 ieskaites čempionu. Tā ieskaitē tiek ņemti četri no sešiem labākajiem šīs sezonas rezultātiem. Grjazins uz Liepāju jau ieradās ar trim panākumiem Kanāriju salās, Čehijā un Polijā, bet šajā nedēļas nogalē pārspēja savus tiešos konkurentus Krisu Ingramu un Fabianu Kreimu arī uz Kurzemes ceļiem, noslēdzot teju perfektu sezonu.

ERC2 ieskaitē par "Rally Liepāja" uzvarētāju kļuva "Russian Performance Motorsport" braucējs Sergejs Remeņņiks, kurš svētdien priekšpusdienā saskarās ar stūres pastiprinātāja problēmām, tomēr tas neliedza krievu ekipāžai sasniegt finišu.

No Latvijas braucējiem labāko rezultātu uzrādīja šāgada Eiropas junioru čempions Mārtiņš Sesks, kurš kopējā ieskaitē ierindojās 10. vietā. Liepājnieks šajā ERČ posmā palika otrais "Junior U27" klasē, par 20,7 sekundēm atpaliekot no "Opel" rūpnīcas komandas biedra, zviedra Toma Kristensona, kurš tādējādi pasniedza lielisku dāvanu dzimšanas dienā savam stūrmanim Henrikam Apelskogam.

"Rally Liepāja" uzvarētājs Nikolajs Grjazins saņēma Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas specbalvu, kas pienācās ekipāžai, kas Stroķacs tramplīnā veikusi vistālāko lēcienu. SRT komandas mašīnas lidojums bija 35 metrus tāls. Arī Aleksandra Karamiševa vārdā nosauktā ceļojošā balva, kuru pasniedz Latvijas rallija čempionāta sezonas pēdējā grants ātrumposma labākā rezultāta īpašniekam, jau otro gadu pēc kārtas tika pasniegta Nikolaja Grjazina ekipāžai.

Nikolaja Grjazina un Jaroslava Fjodorova ekipāža šodien izcīnīja pārliecinošu uzvaru arī Latvijas rallija čempionāta sezonas noslēdzošajā posmā. Vienu minūti un 8,9 sekundes no uzvarētājiem atpalika Valērijs Gorbans ("Mini John Cooper Works WRC"). Gorbanam sezonas kopvērtējumā absolūtajā ieskaitē pēdējā posmā izdevās atspēlēt 12 punktu deficītu un izcīnīt uzvaru, jo līdzšinējais kopvērtējuma līderis Ranno Bundsens izstājās pēc pēdējā ātrumposmā piedzīvotās avārijas.

Bundsena izstāšanās sezonas pēdējā posmā LRČ1 klasē pavēra izdevību uzvaru izcīnīt sezonas vicelīderim Edijam Bergmanim. Tikmēr LRČ2 ieskaitē ar uzvaru sezonu noslēdza Emīls Blūms, par 41,6 sekundēm pārspējot Reini Nitišu.

Liepājnieks Mārtiņš Sesks ar uzvaru šodien nodrošināja titula izcīnīšanu arī LRČ3 ieskaitē. Pēc spraigās cīņas ar leģendārā rallija un rallijkrosa braucēja Petera Solberga dēlu Oliveru Latvijas rallija čempionāta 6. posmā abi jaunekļi turpināja demonstrēt lielisku ātrumu arī svētdien, kad risinājās LRČ 7. posma sacensības. Pēc trim ātrumposmiem Solbergu no Seska šķīra nieka 0,2 sekundes, taču priekšpēdējā ātrumposmā dzinēja defekts norvēģim lika izstāties.

LRČ4 klasē uzvaru izcīnīja Ingus Pantelis, nodrošinot otro uzvaru šosezon pēc triumfa maijā notikušajā "Rally Talsi". Ļoti prasīgs pret mašīnām un braucēju spējām šis rallijs izrādījās LRČ6 klasē, kur finišu sasniedza tikai divas no piecām ekipāžām. Uldis Lepiksons ar Ford Puma par 1 minūti un 23,7 sekundēm pārspēja Riko Rodi no Igaunijas.

Vēsturisko sporta ekipāžu ieskaitē jau pirmajā ātrumposmā ar "Audi 80 Quattro" tehniskām problēmām saskārās vieni no galvenajiem favorītiem Māris Egle un Aldis Egle. Uzrādot ātrāko laiku trijos no četriem ātrumposmiem, par sacensību uzvarētājiem ar "Toyota Corolla" kļuva Gintars Ozoliņš un Kārlis Roziņš. Otrās vietas ieguvēji Normunds Otomers un Dāvis Arājs ("Opel Ascona") no uzvarētājiem atpalika 1 minūti un 3,1 sekundi.

Vēsturisko ekipāžu regularitātes rallijā ļoti spraigā duelī uzvaru izcīnīja Normunds Kalvāns/Ingus Mikuda, sacensībās piedaloties ar "Saab 96", otrajā vietā atstājot Elmāru Tikumu/Arni Mori ("Opel Ascona"). Trešo vietu izcīnīja Krišjānis Oskerko/Maksis Gauja ar GAZ 21.