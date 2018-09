Bijušais F-1 čempions Mika Hakinens uzskata, ka somu pilota Kimi Raikonena pāreja pie čempionāta pastarīšiem " Sauber " norāda gan uz to, ka somam joprojām interesē autosports, gan uz to, ka komandai ir nopietnas ambīcijas.

Kā ziņojām, šīs sezonas beigās Raikonens no "Ferrari" pāries uz komandu, kurā sāka savu F-1 karjeru, — "Sauber".

"Raikonena lēmums palikt F-1 un pāriet uz "Sauber" daudzus izbrīnīja, taču tas norāda uz to, ka viņš nav zaudējis mīlestību uz autosporta, kā arī uz to, ka "Sauber" komandai ir nopietnas ambīcijas," Hakinenu citē specializētais portāls "F1i". "Katrs pilots katrā sacīkstē grib sasniegt maksimālo rezultātu. Ja jūs uz to vairs necenšaties, laiks aiziet. Man pietika 33 gadu vecumā, bet fimi F-1 paliks vēl arī pēc 40 gadiem. Viņš joprojām ir "izbadējies", viņam joprojām patīk šis darbs."