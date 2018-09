Brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes" vienības sestdien bija ātrākais Pirmās formulas ( F-1 Krievijas "Grand Prix" izcīņas noslēdzošajā – trešajā – treniņbraucienā.

Hamiltons trases apli veica minūtē un 33,067 sekundēs, labojot Soču trases rekordu, kamēr otrais bija viņa komandas biedrs soms Valteri Botass, kurš bija par nepilnām trim sekundes desmitdaļām lēnāks.

Tikmēr trešais ātrākais bija "Ferrari" komandas pilots Sebastjans Fetels no Vācijas, kurš Hamiltonam zaudēja sešas sekundes desmitdaļas, bet ceturto labāko laiku uzrādīja soms Kimi Raikonens, kurš ir Fetela komandas biedrs. Tālāk palika nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull", kuram svētdien paliks 21 gads, bet sešinieku noslēdza viņa komandas biedrs Daniels Rikjardo no Austrālijas.

Jau ziņots, ka piektdien pirmajā treniņu sesijā ātrākais bija Fetels, bet otrajā treniņā labāko apļa laiku sasniedza Hamiltons.

Vēlāk sestdien notiks kvalifikācijas sacensības, bet Krievijas "Grand Prix" sacīkstes, kas ir šīs sezonas 16. posms, tiks aizvadītas svētdien.

Jau ziņots, ka soms Kimi Raikonens, kurš pārstāv "Ferrari", pēc šīs sezonas pametīs šo komandu, pārceļoties uz "Sauber", bet viņa vietu ieņems 20 gadus vecais Monako pilots Šarls Leklērs, kurš šosezon startē tieši "Sauber" rindās.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 15. posmiem Hamiltonam ir 281 punkts, kamēr Fetelam ir 241 punkts. Trešais ar 174 punktiem ir Raikonens, no viņa par trim punktiem atpaliek Botass, bet 148 punktus iekrājis Verstapens, kuram seko komandas biedrs Rikjardo, atpaliekot vēl par 22 punktiem.

Konstruktoru kausa kopvērtējumā vadībā ar 452 punktiem ir "Mercedes", kamēr 37 punktus atpaliek "Ferrari", bet trešā ar 274 punktiem ir "Red Bull".

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezās Francijā un Vācijā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.