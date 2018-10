Sezonas 19. posma – Meksikas "Grand Prix" – Hamiltons ierindojās ceturtajā vietā, ar ko viņam pietika, lai triumfētu kopvērtējumā.

Uzvaru Meksikā guva Nīderlandes pilots Makss Verstapens no "Red Bull", kurš finišēja pēc vienas stundas, 18 minūtēm un 28,851 sekundes. Otrais par 17,316 sekundēm atpalika vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari", bet trešo pozīciju ieņēma viņa komandas biedrs Kimi Raikonens no Somijas, kurš zaudēja 49,914 sekundes.

Ceturto pozīciju ieņēma Hamiltons, piektais bija viņa komandas biedrs Valteri Botass no Somijas, bet labāko sešinieku noslēdza vācietis Niko Hilkenbergs no "Renault". Septīto vietu ieņēma Monako pilots Šarls Leklērs no "Sauber", astotais bija Štofels Vandorns no "McLaren", devīto pozīciju ieņēma zviedrs Markuss Ēriksons ("Sauber"), bet desmitnieku noslēdza "Toro Rosso" franču pilots Pjērs Gaslī.



Pirms sezonas noslēdzošajiem diviem posmiem Hamiltons kopvērtējumā iekrājis 358 punktus, kamēr Fetelam ir 294 punkti, trešo vietu ar 236 punktiem ieņem Raikonens, bet ceturtais ar 227 punktiem ir Botass. Piektajā pozīcijā ar 216 punktiem ir Verstapens, kamēr pirmo sešinieku ar 146 punktiem noslēdz viņa komandas biedrs Daniels Rikjardo no Austrālijas.

Konstruktoru kausā līdere ar 585 punktiem ir "Mercedes", kamēr "Ferrari" iekrājusi 530 punktus. Pirmo trijnieku savukārt ar 362 punktiem noslēdz "Red Bull".

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezās Francijā un Vācijā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.