Hamiltons trases apli kvalifikācijā veica vienā minūtē un 36,015 sekundēs, bet otrajā vietā ierindojās nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull", kurš atpalika pa 0,319 sekundēm, kamēr trešais palika "Ferrari" vācu sportists Sebastjans Fetels, kurš Hamiltonam zaudēja 0,613 sekundes.

Līdz ar to Hamiltons Singapūras posmu varēs uzsākt no pirmās starta vietas.

Vēl ceturtajā vietā kvalifikācijā ierindojās "Mercedes" pilots Valteri Botass no Somijas, bet piektais bija viņa tautietis no konkurējošās "Ferrari" komandas Kimi Raikonens.

Sestajā pozīcijā palika austrālietis Daniels Rikjardo no "Red Bull", septītais bija meksikānis Serhio Peress no "Racing Point Force India", astotajā vietā palika "Haas" komandu pārstāvošais francūzis Romēns Grožāns, kamēr devīto pozīciju ieņēma Peresa komandas biedrs Estebans Okons no Francijas. Labāko desmitnieku noslēdza vācietis Niko Hilkenbergs no "Renault".

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Raikonens un Rikjardo no piektdien bija ātrākie pirmajos divos treniņbraucienos, kamēr Fetels piedzīvoja avāriju.

Savukārt svētdien trešajā treniņu braucienā uzvarēja Fetels, kurš apli veica vienā minūtē un 38,054 sekundēs. Vācietis aiz sevis atstāja Raikonenu, kurš zaudēja 0,362 sekundes, kā arī Hamiltonu un Botasu.

Pasaules čempionāta 15.posma - Singapūras "Grand Prix" - izcīņa notiks svētdien.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 14.posma sacensībām līderim Hamiltonam ir 256 punkti, kamēr 226 punkti ir Fetelam. Trešais ar 164 punktiem ir Raikonens, bet viņam ar 159 punktiem seko soms Valteri Botass, kurš brauc "Mercedes" rindās. Pirmo sešinieku noslēdz "Red Bull" komandas biedri Verstapens un Daniels Rikjardo no Austrālijas, kuriem ir attiecīgi 130 un 118 punkti.

Konstruktoru kausa kopvērtējumā vadībā ar 415 punktiem ir "Mercedes", kamēr 25 punktus atpaliek "Ferrari", bet trešā ar 248 punktiem ir "Red Bull".

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezās Francijā un Vācijā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.