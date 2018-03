Hamiltons Melburnas trasi veica vienā minūtē un 21,164 sekundēs, Austrālijā kvalifikācijā uzvarot piekto reizi pēc kārtas un septīto karjerā.

Tikmēr otro un trešo vietu ieņēma divi "Ferrari" piloti Kimi Raikonens no Somijas un Sebastjans Fetels no Vācijas, abiem zaudējot vairāk nekā sešas sekundes desmitdaļas.

Tālāk sekoja divi "Red Bull" braucēji Makss Verstapens no Nīderlandes un Daniels Rikjardo no Austrālijas. Tiesa, mājiniekam Rikjardo piešķirts trīs starta vietu sods, tādējādi viņš rītdien startēs no astotā pozīcijas. Līdz ar to trešo starta rindu aizņems divi "Hass" piloti Kevins Magnusens no Dānijas un Romēns Grožāns no Francijas.

Savukārt Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass trešās sesijas sākumā avarēja, uzrādot desmito ātrāko laiku. Tiesa, arī somu pilotam iespējams starta vietu sods, ja būs jāmaina šasija vai dzinējs.

Pirms tam norisinājās treniņbraucienu trešā sesija, kurā pārliecinoši ātrākais bija Fetels, savu tuvāko sekotāju Reikenenu pārspējot par vairāk nekā divām sekundēm, kamēr trešo ātrāko laiku uzrādīja "Sauber" zviedru pilots Markuss Ēriksons.

Kā vēstīts, pirmajā divās treniņbraucienu sesijās ātrākais bija Hamiltons.

Sacensības gaidāmas svētdien.

Jaunajā F-1 sezonā braucējiem būs jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas posms, taču sacīkstes atgriezīsies Francijā un Vācijā. Francijas "Grand Prix" norisināsies slavenajā Pola Rikāra trasē, bet Vācijā sportisti par godalgām cīnīsies Hokenheimā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.